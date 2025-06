Orçamento Participativo 2025 já está disponível no site da Prefeitura – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba informa que o formulário do Orçamento Participativo 2025 já está disponível para participação popular e ficará disponível até o dia 30 de junho.

A ferramenta permite que moradores de toda a cidade contribuam indicando as principais necessidades e prioridades para seus bairros e para o município.

O acesso é simples: basta entrar no portal da Prefeitura e clicar na aba “Orçamento Participativo” para responder ao questionário online. As sugestões serão consideradas na construção do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026.

Em 2024, 118 pessoas responderam o questionário. Esse ano, a expectativa é superar esse número, viabilizando maior participação popular no processo que, segundo o secretário adjunto da Fazenda, Altair dos Santos, é essencial para uma gestão pública democrática e eficiente. “É uma oportunidade para que cada cidadão colabore diretamente com a administração municipal, apontando demandas e contribuindo para que os investimentos estejam alinhados às reais necessidades da cidade”, reforçou Santos.

Todas as propostas enviadas passarão por análise técnica, levando em conta critérios de viabilidade legal, técnica e orçamentária. Embora nem todas possam ser executadas de forma imediata, todas serão avaliadas com responsabilidade e atenção, podendo ser adaptadas conforme as possibilidades do município.

Como participar?