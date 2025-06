Mesa redonda no Jardim Botânico de Sorocaba tratará sobre prevenção e combate às queimadas – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), lançará, nesta sexta-feira (6), às 18h, a Campanha de Prevenção e Combate às Queimadas 2025, com uma Mesa Redonda com autoridades locais, no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas podem ser feitas até as 17h desta quinta-feira (5), pelo link: https://tinyurl.com/mesaredonda-queimadas.

A Campanha de Prevenção e Combate às Queimadas 2025, que tem como tema “Apagar o Fogo é Preservar”, se estenderá até o mês de agosto. O intuito é de alertar a população sorocabana sobre os riscos das queimadas à saúde pública e ao meio ambiente, além de contribuir para o combate das ocorrências na cidade. As queimadas costumam se agravar nesta época do ano, durante o período de estiagem, quando o tempo fica mais seco e, consequentemente, tornam-se mais fácil de ocorrer os focos de incêndios.

A programação, que também integra a Semana do Meio Ambiente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), vai tratar a respeito da atuação dos diferentes órgãos públicos no combate às queimadas e sobre os riscos e consequências da prática desse crime. Na ocasião, representantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil de Sorocaba, órgão ligado à Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), da Polícia Militar Ambiental e da Sema vão compartilhar com o público as experiências no combate e na prevenção das queimadas.

As queimadas causam graves problemas de saúde pública, aumentando o número de adultos e crianças com problemas respiratórios crônicos, como a asma, devido à fumaça produzida e pela fuligem lançada na atmosfera, além de danos ao meio ambiente, dizimando a fauna e a flora típica do local.

Outro risco à saúde está na queima de lixo, especialmente materiais plásticos, lançando compostos tóxicos na atmosfera, que podem provocar severas irritações às vias respiratórias, se inalados. Além disso, a queima de qualquer material combustível produz gás carbônico, principal responsável pelas alterações climáticas perceptíveis atualmente.

De acordo com a Sema, estudantes e demais interessados receberão certificado de horas complementares pela participação no evento. O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, pelo e-mail: [email protected].