Mais uma vez, professor de Ubatuba é convocado para torneio internacional – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O professor Juan Urrejola foi oficialmente convocado para integrar a Seleção Brasileira Militar de Vôlei Sentado, que disputará o 3º Torneio Internacional Militar de Vôlei Sentado – Para Copa SESC. A competição acontece entre os dias 8 e 15 de junho de 2025, em Curitiba, Paraná.

Organizado pela Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB) em parceria com o SESC Paraná, o torneio reunirá delegações militares de diversos países, promovendo a inclusão, o esporte e a fraternidade entre as nações, seguindo o lema do Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM): “Amizade através do esporte”.

O evento contará com uma intensa programação, que inclui dia cultural, treinos, cerimônia de abertura, rodadas classificatórias, finais e encerramento com jantar de confraternização. As partidas ocorrerão nas instalações do SESC Paraná, em Curitiba.

A seleção brasileira será composta por 16 integrantes, entre atletas e comissão técnica, formada exclusivamente por militares das Forças Armadas. Juan Urrejola, profissional reconhecido por sua atuação no desenvolvimento do vôlei sentado, atuará como atleta, reforçando a qualidade e o desempenho da equipe brasileira.

“É uma honra receber esse convite e poder contribuir com o esporte adaptado em um evento de tanta representatividade. Mais do que uma competição, é uma oportunidade de promover inclusão, superação e fortalecer os laços entre as nações”, destacou Urrejola.

Em junho de 2024, aconteceu a 2º Torneio Internacional Militar de Vôlei Sentado, também em Curitiba. Na ocasião, a Seleção Brasileira Militar, da qual o professor e atleta de Ubatuba Juan Ricardo Feindt Urrejola fez parte, ficou em 1º lugar. O Torneio Internacional Militar de Vôlei Sentado é uma das principais competições do calendário esportivo militar mundial.