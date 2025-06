Maio Amarelo impacta mais de 38 mil pessoas em São José

Paula Pessoa





Secretaria de Mobilidade Urbana

Colaborou a estagiária Flávia Souza

O movimento Maio Amarelo encerrou suas atividades em São José dos Campos com resultados expressivos, alcançando mais de 38 mil pessoas, em mais de 100 ações educativas realizadas em diferentes pontos da cidade. A iniciativa, que promove a conscientização para um trânsito mais seguro, envolveu pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e outros usuários das vias públicas.

As ações de conscientização do programa Educamob da Prefeitura são contínuas, seguem durante todo o ano, e reforçam o compromisso com um trânsito seguro e a qualidade de vida no município.

Destaques

Ao longo do mês, foram promovidas 37 palestras e eventos, com orientações adaptadas para todas as idades. A campanha marcou presença em grandes eventos como a Macarronada do 1º de Maio e o Conexão Juventude, no bairro Pinheirinho dos Palmares, levando reflexões sobre segurança no trânsito a centenas de participantes.

Uma das ações de maior impacto foi a blitz educativa para motociclistas, que reuniu cerca de 200 condutores em uma oficina sobre ponto cego e instalação de antenas corta-linhas, reforçando a segurança desse público.

Educação desde cedo

As escolas municipais também tiveram participação ativa, com mais de 700 alunos formados como “Agentes de Trânsito Mirins”. As atividades, conduzidas por Agentes de Mobilidade Urbana, incluíram aulas teóricas e práticas, incentivando a conscientização desde a infância.

Na última quinta-feira (29), as equipes foram até o Cecoi Irmãs Carmelitas do Divino Coração de Jesus, na Vila São Geraldo, onde as crianças participaram e relataram com empolgação suas experiências;

“Eu adorei participar do quizz com os Agentes de Mobilidade! Foi super divertido e aprendi uma coisa que eu não sabia: quem joga lixo pela janela do carro pode levar multa! Achei isso muito legal, porque ajuda a deixar o trânsito melhor e a cidade mais limpinha”, disse Alice de Andrade, 10 anos.

“É sempre muito legal quando o pessoal do trânsito vem visitar a nossa escola! Dessa vez, eu aprendi como é importante respeitar a faixa de pedestre e parar no sinal vermelho. A parte mais legal foi ir com os agentes lá na frente da escola, na faixa de pedestre. A gente ajudou avisando as pessoas para usarem o cinto de segurança e não mexerem no celular, porque isso pode causar um acidente”, afirmou Gabriel Paz, 11 anos.

As ações educativas orientam as crianças e os adolescentes nas escolas | Foto: PMSJC

A assistente social da escola, Daniela Celani, também destacou a importância dessas atividades. “Com a participação do Educamob, buscamos mobilizar e conscientizar as crianças sobre a importância da prevenção no trânsito. Além disso, queremos sensibilizar também as famílias, que frequentemente cometem infrações nos horários de entrada e saída da escola. Ao receberem essas orientações, as crianças se tornam multiplicadoras do conhecimento, incentivando os familiares a adotarem comportamentos mais seguros. Isso contribui para um convívio mais harmonioso na rua da escola e aumenta a segurança de todos”, afirmou.

Profissionais do Educamob realizam ações de conscientização em diversos pontos de São José | Foto: PMSJC

CSI

Os idosos receberam atenção especial, com orientações sobre travessia segura e uso do transporte coletivo em todas as Casas do Idoso da cidade.

Um grupo ainda participou de uma visita ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência), onde conheceu o sistema de monitoramento por câmeras que contribui para a segurança viária.

A campanha foi encerrada no último sábado (31) com experiência imersiva realizada no CenterVale Shopping. Por meio de óculos simuladores de embriaguez e testes com bafômetro, o público pode participar de uma experiência prática sobre os riscos da direção sob efeito de álcool.

Equipes da Prefeitura empenhadas nas ações de orientação e blitze | Foto: PMSJC



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Mobilidade Urbana