Exposição “Papercraft” é atração gratuita na Biblioteca Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

A população já pode conferir a exposição “Papercraft”, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”. A mostra gratuita conta com esculturas tridimensionais em papel, do artista Renato Venesson, e estará disponível para visitação até o dia 1º de julho.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a iniciativa tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

Após ganhar visibilidade com exposições anteriores com as temáticas “Pokémon” e “Power Rangers”, Renato apresenta sua nova mostra com carrinhos confeccionados em papercraft, método de construir objetos em três dimensões, a partir de papel, semelhante ao origami.

Morador de Sorocaba, Renato Venesson atua com esse método do papercraft desde 2014. Um trabalho que começou com a ideia de transformar o papel em algo além do comum, como ferramenta de expressão artística, que cresceu e, hoje, encanta o público que admira colecionismo, arte e trabalhos manuais.

“Papercraft” pode ser conferida até o dia 1º de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, que está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista.