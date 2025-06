Encontro de prevenção à violência contra as pessoas com deficiência reúne 230 pessoas em Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Segurança Urbana (Sesu), Educação (Sedu) e da Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), marcou presença no Encontro Regional de Rede: Estratégias de enfrentamento e prevenção à violência contra as pessoas com deficiência (PcDs), ocorrido no Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV), em Sorocaba, nesta terça-feira (3). O evento reuniu cerca de 230 pessoas, de 14 cidades.

A iniciativa, realizado pelo Governo do Estado, via Secretarias dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Segurança Pública e de Desenvolvimento Social, teve promoção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (PcD) de Sorocaba e parceria em parceria do Instituto Jô Clemente (IJC), além da Sesu, Sedu e Sintea.

Das 13h às 17h foram discutidas, sobretudo, maneiras de prevenção e enfrentamento à agressão contra PcDs. Na ocasião, houve palestras com especialistas e foram abordados temas, como: Atendimento à pessoa surda, Capacidade Jurídica e Autodefensoria, Direito das pessoas com deficiência e Estratégias de Prevenção e Enfrentamento à Violência.

Estiveram presentes representantes de órgãos e instituições das cidades de Sorocaba, Itu, Sarapuí, Botucatu, Salto de Pirapora, Votorantim, Itapetininga, São Roque, Avaré, Salto, Cerqueira César, Piraju, Socorro e Iperó. A Prefeitura de Sorocaba esteve representada pelo secretário da Sesu, João Alberto Corrêa Maia; pelo chefe de Divisão da Educação Especial da Sedu, Marcos Abel, e pelo coordenador de Atenção à Pessoa com Deficiência da Sintea, Jeziel Pontes de Oliveira.

Além deles, também compuseram a mesa principal do evento: João Victor Salge (supervisor do Centro de Apoio Técnico da 6ª Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência de São Paulo), Rodrigo Ayres (delegado de Polícia Divisionário do Deinter – 7/Sorocaba, da Divisão Especializada de Investigações Criminais – Deic de Sorocaba e dirigente da Academia de Polícia de Sorocaba) e Rafael Batini (executivo público e coordenador do Centro de Apoio Técnico – CAT, pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência).