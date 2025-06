Educação Ambiental é tema de encontro no Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Mariana Campos/Secom

Evento abriu a programação da Semana do Meio Ambiente e celebrou o Dia Nacional da Educação Ambiental

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), deu início, nesta terça-feira (3), no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, ao workshop “Construção do Projeto Político-Pedagógico do Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico de Sorocaba”. O evento, que abriu a programação da Semana do Meio Ambiente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), comemora ainda o Dia Nacional da Educação Ambiental (3 de junho).

O encontro gratuito, que prossegue nesta quarta-feira (3), tem como intuito promover a construção participativa do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Centro de Educação Ambiental (CEA) do Jardim Botânico de Sorocaba.

Neste primeiro dia, a programação contou com a Mesa Redonda “Histórico da Educação Ambiental no município de Sorocaba”, com a participação de quatro profissionais que deram início ao trabalho de Educação Ambiental nos parques da cidade.

O veterinário Lázaro Ronaldo Ribeiro Puglia, que foi diretor do Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, falou ao público sobre o trabalho desenvolvido na instituição sorocabana, onde iniciou as ações de Educação Ambiental em Zoos no Brasil. Já a veterinária e bióloga Maria Cornélia Mergulhão destacou a implantação do primeiro Setor de Educação Ambiental em Zoológico, no Zoo de Sorocaba, na década de 1980. Teonila Mara Ribeiro Puglia, formada em Ciências, contou sua trajetória na Prefeitura de Sorocaba, quando atuou como educadora ambiental no Zoológico, no Parque Natural “Chico Mendes”, onde implantou o programa de Educação Ambiental, e no Parque da Biquinha. Por fim, Lélia Maria Urban Soares abordou a sua experiência como responsável pela Educação Ambiental do Parque da Biquinha.

Em seguida, o público conferiu as palestras “Atuação do Programa Município VerdeAzul no fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal”, com a assistente técnica da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Giovana Nogueira; “Diagnóstico ambiental de Sorocaba”, com a técnica ambiental da Sema, Sara Regina Amorim; e “O Jardim Botânico ‘Irmãos Villas-Bôas’”, com o engenheiro agrônomo da Sema, Clebson Aparecido Ribeiro.

Palestra, oficinas e propostas para o CEA do Jardim Botânico

Nesta quarta-feira (4), das 8h às 12h, terá apresentação sobre o atual Programa de Educação Ambiental do Jardim Botânico, com a técnica ambiental da Sema, Camila de Paula Alvares Rosa; seguido das oficinas “Sonhando o que queremos ser” e “Planejando como fazer”, quando os participantes serão divididos em grupos de trabalho e vão discutir e propor elementos fundamentais para a construção do PPP, como missão, valores, objetivos gerais e específicos, além de metas de ação. Ao final, os resultados das oficinas serão levados à plenária, consolidando uma proposta coletiva e democrática para o futuro CEA do Jardim Botânico de Sorocaba.

Desde sua inauguração, em 2014, o Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” desenvolve um programa educativo com visitas monitoradas, oficinas, cursos, eventos, encontros de grupos, como o Clube de Jardinagem, cursos de férias, entre outras atividades. A formalização do CEA fortalecerá esse trabalho, garantindo reconhecimento institucional, acesso a recursos e parcerias, planejamento estratégico e ampliação do impacto socioambiental das ações.

Já o PPP é um documento que definirá a identidade, a missão e os objetivos do CEA e será fundamental para orientar as práticas educativas, estabelecer diretrizes metodológicas e garantir coerência entre as ações desenvolvidas e os princípios da educação ambiental crítica. Com essa iniciativa, Sorocaba dá um passo significativo rumo à consolidação do espaço público como referência em Educação Ambiental, com o intuito de melhorar a qualidade ambiental da cidade e, consequentemente, a qualidade de vida da população.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (15) 3235-1130.