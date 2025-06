Desafio Aquamundo reúne mais de mil nadadores na Praia da Enseada – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Praia da Enseada, em Ubatuba, recebeu, no último domingo, 31, o Desafio Aquamundo, que reuniu mais de mil nadadores em provas de resistência em mar aberto. A edição deste ano foi organizada pelo atleta e treinador Samir Barel e teve como destaque o percurso com largada na Ilha Anchieta, com provas de 6 km, 3 km e 1,5 km, até a chegada na Enseada.

A equipe de Natação de Ubatuba obteve pódios em todas as distâncias, tanto nas categorias masculina quanto feminina. A grande campeã da prova principal de 6 km foi Catarina Winkler, que garantiu o título geral feminino. Ela teve o apoio da treinadora, que dirigiu a equipe da cidade. Além de treinar, a atleta Luciana Santos ficou em 6º lugar na classificação geral da mesma prova.

“É uma grande alegria ver nossos atletas representando Ubatuba com tanto talento e dedicação em um evento nacional. A travessia no mar exige muito preparo e coragem, e nossos nadadores mostraram que estamos no caminho certo. Seguiremos incentivando a prática esportiva em todas as idades e modalidades”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

*Resultados dos atletas de Ubatuba:*

*6 km (Ilha Anchieta)*

Campeã Geral Feminina: Catarina Winkler

3º Geral Masculino: Patrick Winkler

6º Geral Feminino: Luciana Santos

*3 km (Ponta da Espia)*

Vice-campeã Geral Feminina: Lanui Santos

4º Geral Masculino: Felipe Fagnani

Campeão Categoria: João Carvalho (11º Geral)

*1,5 km*

3ª Geral Feminina: Micaella Souza

3º Geral Masculino: Richard dos Reis

Campeã Categoria: Shayenne Grabner

*600 m (infantil)*

Destaque também para os atletas que representaram Ubatuba:

Letícia Ribeiro, João Vitor Albado, Arthur Guedes e Brenda Silva.