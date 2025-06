Copa de Voleibol “Meninas e Meninos da Vila” 2025 terá disputas das Quartas de Final neste domingo (8) – Agência de Notícias

Foto: Sequav

A Copa de Voleibol “Meninos e Meninas da Vila” 2025, realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), terá, neste domingo (8), a partir das 8h30, as disputas das Quartas de Final, envolvendo oito equipes femininas na categoria Mirim. Os jogos ocorrerão no Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacceli”, localizado na Vila Gabriel.

Na Fase Classificatória, a competição contou com 40 jogos e mais de 90 sets disputados, com a participação de 20 equipes, sendo 15 no Feminino e cinco no Masculino.

As oito equipes femininas classificadas são: Ibiúna, Equipe da Vila, Vargem Grande, Colégio Uirapuru, CT Vôlei Prof. Marcão, CIA Vôlei Marcel Ribeiro, Voleibol Conchas e Simus Vôlei. Já os quatro times masculinos são: Equipe da Vila, Itu, Salto de Pirapora e CIA Vôlei Marcel Ribeiro.

As equipes vencedoras dos jogos deste domingo (8) farão a Semifinal no dia 15 de junho, junto com as quatro equipes masculinas já classificadas.

O Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacceli” está localizado na Rua Joaquim Ferreira Barbosa, 420, na Vila Gabriel. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-7282 ou, ainda, pelo e-mail: [email protected]. Confira, abaixo, a programação dos jogos deste domingo (8):

Dia 8 de junho (domingo)

8h30 – Colégio Uirapuru x CT Vôlei Prof. Marcão

10h – Equipe da Vila x Voleibol Conchas

11h30 – Vargem Grande Paulista x Cia de Vôlei Marcel Ribeiro

13h – Ibiúna x Simus Vôlei