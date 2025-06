Com melhora no índice, Prefeitura conclui 2ª ADL de 2025

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

Colaborou o estagiário Vítor Burgatti

A Prefeitura de São José dos Campos concluiu a segunda Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de 2025 com uma melhora significativa nos indicadores de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O Índice Breteau (IB) — que mede a presença de larvas em recipientes de água parada — caiu de 2,2 em janeiro para 1,2 em maio. Isso significa que, a cada 1000 imóveis vistoriados, foram encontrados 12 focos do mosquito.

A atividade ocorreu nas 42 áreas urbanas da cidade. No total, 18.484 imóveis foram vistoriados por agentes de combate às endemias, que percorreram 3.166 quarteirões. O levantamento exclui imóveis desabitados, terrenos baldios, praças e áreas verdes.

A queda é resultado direto do trabalho contínuo da Prefeitura, aliado ao empenho da população. Desde a primeira ADL, diversas medidas de controle e prevenção foram intensificadas em todas as regiões do município.

Apesar da melhora geral, a cidade segue em atenção contra a dengue. Das 42 áreas trabalhadas, 21 foram classificadas como satisfatórias (quando o índice é de até 0,99), 20 em estado de alerta (de 1 a 3,9) e uma em risco: com IB de 5,22, a região que compreende os bairros Vila Adyana, Jardim Apolo I e II, Vila Ema, Vila Higienópolis, Vila Igualdade, Vila Nove de Julho e Vila Paulo Setubal.

Nestes locais, serão reforçadas as ações de combate ao mosquito, como a Operação Casa Limpa, que visita os bairros recolhendo materiais que possam se transformar em criadouros do mosquito.

Enfrentamento

Com base nos dados da ADL, a Prefeitura avalia e ajusta as estratégias adotadas, redirecionando ações conforme a necessidade de cada região. A programação do carro antidengue, nebulização costal, controle de criadouros e fumacê podem ser acompanhadas pelo site oficial.

Mesmo com a chegada do outono e a queda das temperaturas, é fundamental que a população mantenha os cuidados dentro de casa. A colaboração de todos na prevenção é muito importante para impedir uma nova epidemia.

Evite o uso de pratinhos embaixo das plantas, não acumule entulho e lixo, mantenha bem tampados os reservatórios e caixas-d’água. Confira mais orientações para eliminar criadouros.

Caso identifique qualquer possível foco do mosquito, entre em contato pela Central 156 (telefone, site e aplicativo).



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Saúde