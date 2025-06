City Tour visita Centro Ambiental neste sábado

José Roberto Amaral





Moradores e visitantes de São José dos Campos poderão participar de uma visita guiada neste sábado (7) ao Caeb (Centro Ambiental Edoardo Bonetti), um espaço dedicado à arte, cultura e meio ambiente, localizado no bairro Torrão de Ouro, na região sudeste da cidade.

A atividade faz parte do City Tour, programa gratuito promovido pela Prefeitura de São José dos Campos por meio do Departamento de Turismo.

O transporte será feito em um ônibus especial do projeto. A saída está marcada para as 8h30, com ponto de encontro na portaria principal do Parque da Cidade Roberto Burle Marx. O passeio termina por volta das 13h, com retorno ao mesmo local.

As inscrições podem ser feitas até o meio-dia de sexta-feira (6), véspera do evento, pela Central 156 (via site, telefone ou aplicativo) ou pelo e-mail [email protected]. São 25 vagas disponíveis, preenchidas por ordem de inscrição.

Sobre o Caeb

Rodeado por natureza e biodiversidade, o Caeb foi inaugurado em março de 2017 com a proposta de ser um espaço de convivência, aprendizado e expressão cultural.

O centro nasceu do sonho do casal Ema Ely Salomão Bonetti e Edoardo Bonetti, que transformaram um antigo centro de treinamentos em um ambiente voltado à pesquisa e à disseminação de saberes nas mais diversas áreas.

Desde então, o espaço se firmou como referência no Vale do Paraíba, promovendo encontros com pesquisadores, apresentações musicais de destaque e ações que integram arte, saúde, cultura e sustentabilidade.



