Cícero Lucena inspeciona obras do novo Mercado de Oitizeiro e projeta entrega para o mês de dezembro

O prefeito Cícero Lucena inspecionou, nesta quarta-feira (4), às obras do novo Mercado de Oitizeiro, que está sendo construído em uma área ampla, próxima à BR-230. Durante a visita, o gestor esteve acompanhado por uma comitiva de secretários e projetou a entrega do novo equipamento para o mês de dezembro. O mercado contará com infraestrutura completa, incluindo 400 boxes comerciais, espaço de convivência, praça de alimentação e outros ambientes planejados para oferecer mais conforto e funcionalidade aos comerciantes e à população.

“Um mercado organizado, humanizado, que, inclusive, pela proximidade com o terminal de integração que será implantado aqui próximo ao viaduto das Três Lagoas, terá a oportunidade de funcionar todos os dias da semana. Este é um dos muitos que queremos reconstruir, transformando-os em espaços que sejam verdadeiros meios de sustento — com responsabilidade e qualidade, tanto para quem trabalha quanto para quem vem comprar”, detalhou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a obra está na fase de concretagem das lajes dos boxes, execução da alvenaria de vedação dos boxes e bancas, montagem de formas de vigas, revestimento em argamassa de paredes e tetos, avançando também para a coberta. O investimento será de R$ 10 milhões.

“Mais de 400 boxes em um novo mercado, que estamos chamando de Novo Mercado de Oitizeiro. Quem vier conhecer vai se impressionar com a qualidade dessa estrutura: totalmente coberta, inclusive a área da feira livre, com várias vagas de estacionamento, acesso pela BR-230 e também por vias locais. Estamos aqui hoje com várias equipes, para que possamos concluir essa obra e entregar esse equipamento à população de Oitizeiro e das áreas vizinhas até o final do ano”, projetou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

Requalificação dos mercados – O Mercado de Oitizeiro faz parte de um grande projeto da Prefeitura, que está promovendo a requalificação dos mercados públicos da cidade. O objetivo é transformar esses espaços em ambientes modernos, funcionais e integrados à comunidade, com investimentos que ultrapassam R$ 90 milhões, abrangendo 13 equipamentos comerciais da cidade. Confira:

Mercados com obras concluídas ou em andamento:

Mercado do Castelo Branco: Recebeu reformas que incluem praça de alimentação, áreas de convivência e paisagismo. O investimento foi de R$ 2,7 milhões.

Mercado do Bessa: Obra concluída, proporcionando melhores condições para comerciantes e frequentadores.

Mercado de Cruz das Armas: Reforma em andamento, visando modernizar e ampliar o espaço.

Mercado do Valentina Figueiredo: Em obras, com previsão de entrega no segundo semestre de 2025. As intervenções incluem a construção de 27 boxes, área de convivência, ciclovia, playground e academia ao ar livre.

Mercado do Rangel: Em processo de requalificação, com previsão de entrega em agosto de 2025. O projeto contempla 140 boxes, praça de alimentação e adequações estruturais.

Mercados em fase de licitação ou projeto:

Mercado Central: Com estimativa de investimento de R$ 30 milhões, está em fase de licitação para modernização completa.

Mercado do Bairro dos Estados: Previsto investimento de R$ 25 milhões, também em fase de licitação.

Mercado de Tambaú: Em fase de projeto, com previsão de reforma e ampliação.

Feira de Jaguaribe: Planejada para ser transformada em espaço multiuso, com projeto em elaboração.