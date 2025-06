Cícero Lucena destaca integração entre educação e esporte ao receber medalhista panamericano

O prefeito Cícero Lucena recebeu, nesta quarta-feira (4), o estudante Auzueres Severino Santana Neto, da Escola Municipal Chico Xavier, localizada no bairro Jardim Oceania. O aluno de 13 anos foi medalhista de bronze (52 kg) no Campeonato Panamericano Sub-15 de Wrestling, realizado na Cidade de Guatemala. Ele integra o projeto ‘Campeões do Amanhã’, desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa.

O encontro aconteceu no Gabinete do Prefeito, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, onde Cícero Lucena reforçou que a gestão municipal alia a educação com o esporte e diversos projetos pedagógicos, que estão gerando frutos. “Auzueres é um grande campeão, que está indo bem nos estudos e muito bem encaminhado no esporte. Vale a pena esse olhar – de fortalecer o ensino, oferecendo atividades nas mais diversas áreas”, destacou o gestor.

Auzueres Severino Neto falou da emoção por ser o único paraibano a integrar a Seleção Brasileira Sub-15 de Wrestling. “Foi uma sensação única. Eu nunca esperei que poderia sair daqui da Paraíba e ganhar nem a seletiva. Eu fui a última pessoa da Paraíba, na seletiva, a lutar. Então, estava aquela torcida e eu estava muito feliz. Na última luta no Panamericano eu estava perdendo e no finalzinho consegui virar. É uma sensação única, incrível. Eu dei o meu melhor lá, consegui trazer essa medalha aqui para a Paraíba e tudo foi permissão de Deus”, disse.

Auzueres conquistou a medalha de bronze contra o equatoriano Afif Adiel Safadi. Nesta terça-feira (3), ele chegou de viagem internacional e, já nesta quarta-feira, ele foi recebido pelos amigos da escola com muita festa. “Eu não esperava que ia ter isso aqui na escola. Quando eu entrei, é óbvio que eu fiquei com um pouquinho de vergonha já, mas estava muito feliz porque eu não esperava que o pessoal ia ficar tão feliz por eu ter conseguido trazer essa medalha”, complementou.

O atleta também foi recebido pela secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro, que falou do orgulho ao saber da conquista do aluno. “Eu fiz questão de vim logo cedo para a escola para receber nosso aluno medalhista. Um garoto que através do esporte soube lidar com o autismo e competir de igual para igual. Parabéns para nosso Auzueres, para a mãe dele e toda a escola que faz um excelente trabalho na sala do atendimento especializado”, ressaltou.

Após o Panamericano, ele ainda participou da ‘XXXIV Copa Internacional de Lucha Olímpica Pat Shaw’, também na Cidade de Guatemala, onde foi medalhista de ouro no estilo de luta Greco Romano. Conquistou também bronze na mesma copa ficando em terceiro lugar no estilo livre.

O próximo desafio já será na próxima sexta-feira (6), no Campeonato Brasileiro de Wrestling, em São Paulo, e na competição de judô, no mês de setembro, aqui em João Pessoa.

A mãe Emanuelly Balbino agradeceu o apoio que a Escola Municipal Chico Xavier dá para o filho. “Pra mim foi muito importante essa parceria da escola e família, escola e mãe, porque tanto elas me ajudam como eu consigo ajudar ele nessas participações. A escola tem feito o possível para me ajudar, ajudar nessa trajetória de Auzueres. Como mãe, me sinto extremamente gratificante”, agradeceu.

Auzueres Neto treina natação e judô na Vila Olímpica Parahyba e Luta Olímpica no Instituto Otacílio Gama.