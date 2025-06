Cephas comemora 25 anos com excelência em ensino técnico

Henrique Macedo





O Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) comemorou 25 anos nesta terça-feira (3) numa cerimônia com a presença de autoridades, professores, alunos, parceiros e ex-alunos.

Mantido pela Prefeitura de São José dos Campos por meio da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), o Cephas reforça a missão de promover oportunidades e contribuir para o desenvolvimento da cidade e da região.

Desde sua fundação, a instituição já formou milhares de alunos e segue transformando vidas por meio da capacitação profissional e inclusão social.

Criado com o objetivo de preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho, o Cephas se tornou um pilar da política educacional da cidade, oferecendo cursos técnicos em áreas estratégicas como enfermagem, logística, informática, edificações, administração, mecânica, entre outros.

A estrutura moderna e os laboratórios bem equipados garantem uma formação prática e alinhada com as demandas do setor produtivo.

“É um marco para nós, 25 anos de uma escola que hoje é referência na nossa cidade, com várias histórias de sucesso e que segue transformando vidas. Agora, nosso desafio é continuar inovando e ampliando o atendimento”, comentou Suzana Kisen, diretora do Cephas.

A professora Patrícia Monteiro está na instituição desde 2001 e acompanha as transformações no decorrer da trajetória do Colégio. “Ao longo do tempo nós vimos o Cephas se transformando de acordo com a necessidade do mercado, a escola foi se ajustando ao que o município necessitava e também vimos muitas vidas sendo transformadas. Isso não tem preço.”, disse emocionada.

Durante a cerimônia, ex-diretores da escola foram homenageados. Também foi exibido um painel com 25 fotos de ex-alunos que se destacaram.

Ex-alunos e ex-diretores foram homenageados | Foto: PMSJC

Muitos dos formados no Cephas ocupam estão em destaque no mercado e creditam à Instituição a base sólida que impulsionou suas trajetórias profissionais.

Maurício Nogueira, da turma de 2009 do curso de Administração, trabalha na multinacional Alstom e se sente grato pelas oportunidades. “Me sinto honrado em participar dessa comemoração aqui no Cephas e ver que essa história continua”, destacou.

O ex-aluno Maurício recebe homenagem durante o evento| Foto: PMSJC

“É muito gratificante porque fez a diferença na minha vida, como pessoa e como profissional”, contou Olívia Santos, que fez Enfermagem em 2014 e hoje trabalha na prefeitura de Jacareí.

História

O engenheiro Francisco Roxo foi um dos homenageados na cerimônia. Ele era o presidente da Fundhas na época da criação do Cephas, em 2000. “Quando a gente idealiza e consegue realizar um sonho como foi o Cephas, com a colaboração de uma equipe maravilhosa que tínhamos na época na Fundhas, imaginamos que iria dar certo, mas foi além da expectativa. O que o Cephas tem feito pela cidade em termos de resultado é uma coisa excepcional. Fico muito feliz de estar comemorando essa data aqui hoje”, afirmou.



Francisco Roxo era presidente da Fundhas quando o Cephas foi idealizado | Foto: PMSJC



