AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2025 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E BEBIDA TIPO ISOTÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

A companhia vai atuar na limpeza do lado de fora, no entorno e nas áreas de acesso do Sambódromo – Prefeitura do Rio A Comlurb volta a programar uma operação especial de limpeza para os ensaios técnicos das escolas de samba neste fim de semana, no Sambódromo. No sábado (27/1), quatro agremiações fecham os ensaios […]