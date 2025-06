ASSISTIR AO VIVO Colômbia x Peru Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (06/06)

A partida entre Colômbia x Peru é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (06) às 17h30 hs (horário de Brasília). A partida ttem Colômbia omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Onde assistir Colômbia x Peru ao vivo hoje (06/06)? Horário, escalações e transmissão das Eliminatórias da Copa

Colômbia x Peru se enfrentam nesta quinta-feira, 6 de junho de 2025, em um confronto decisivo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, pela zona sul-americana. A bola vai rolar às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla. Ambas as seleções buscam pontos preciosos na briga por uma vaga direta no Mundial.

Onde vai passar Colômbia x Peru ao vivo?

Se você está buscando onde assistir Colômbia x Peru ao vivo, a transmissão será feita ao vivo pelo canal SporTV, com cobertura completa para o Brasil. Quem preferir assistir online pode acompanhar o jogo através do Globoplay, desde que assine o pacote que inclui os canais ao vivo da Globo.

Além disso, serviços de streaming de casas de apostas — como Bet365 e Betano, mediante cadastro e saldo mínimo — também poderão exibir o jogo ao vivo para seus usuários cadastrados.

Como chegam as seleções

A Colômbia, jogando em casa, precisa dar uma resposta à torcida após uma sequência de empates e atuações inconsistentes. Com nomes de peso como Luis Díaz, James Rodríguez e Jefferson Lerma, os colombianos têm potencial ofensivo, mas vêm sofrendo na criação de jogadas e no setor defensivo.

Já o Peru chega pressionado por resultados negativos nas rodadas anteriores. A seleção peruana, que conta com jogadores como André Carrillo, Lapadula e o jovem promissor Joao Grimaldo, precisa pontuar fora de casa para manter as esperanças de classificação.

Prováveis escalações de Colômbia x Peru

Colômbia – Técnico: Néstor Lorenzo

Formação: 4-2-3-1

Provável time:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Mateus Uribe, Jefferson Lerma; James Rodríguez, Luis Sinisterra, Luis Díaz; Rafael Borré.

Peru – Técnico: Jorge Fossati

Formação: 3-5-2

Provável time:

Pedro Gallese; Carlos Zambrano, Luis Abram, Alexander Callens; Advíncula, Sergio Peña, Renato Tapia, Yotún, Marcos López; Gianluca Lapadula, André Carrillo.

Retrospecto e palpite

Nos últimos confrontos entre as seleções, a Colômbia leva vantagem, mas o Peru surpreendeu nos duelos mais recentes, inclusive com vitórias fora de casa. Espera-se um jogo equilibrado, com leve favoritismo para os donos da casa.

Palpite: Colômbia 2 x 1 Peru

Ficha técnica – Colômbia x Peru

Competição : Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – América do Sul

: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – América do Sul Data : Quinta-feira, 6 de junho de 2025

: Quinta-feira, 6 de junho de 2025 Horário : 17h30 (de Brasília)

: 17h30 (de Brasília) Local : Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla (COL)

: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla (COL) Transmissão: SporTV e Globoplay

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

