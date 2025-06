A quarta-feira (4/6) tem previsão de tempo estável em Minas Gerais. Possibilidade de chuvisco ou chuva fraca se restringe à faixa Leste, devido ao transporte de umidade do oceano para o interior do continente. No restante do estado, apenas variação de nebulosidade. As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões mineiras, com a máxima chegando a 33ºC no Norte e Triângulo Mineiro.

