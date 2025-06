Agência Minas Gerais | Governo de Minas abre 140 vagas de formação profissional no Vale do Jequitinhonha 

Em mais uma ação para promover a qualificação de mão de obra no Vale do Jequitinhonha, o Governo de Minas disponibiliza 140 novas vagas gratuitas de capacitação profissional por meio do programa Minas Forma. Os cursos incluem formações como eletricista predial, soldador e auxiliar de construção civil.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MG), a iniciativa será ofertada entre 2025 e 2026 nos municípios de Araçuaí, Itinga, Teófilo Otoni, Minas Novas, Virgem da Lapa, Capelinha, Salinas, Turmalina e Itaobim.

A secretária de Estado da Sedese-MG, Alê Portela, destaca que a qualificação profissional é uma prioridade da atual gestão.

“Sabemos que investir nas pessoas é o caminho mais eficaz para promover oportunidades. Com o Minas Forma, estamos ampliando o acesso à formação técnica gratuita”, afirma.

Ela ressalta ainda que a ampliação do programa para o Vale do Lítio representa uma ação concreta que conecta capacitação, geração de emprego e melhoria da qualidade de vida.

Nesta semana, duas novas turmas foram iniciadas: uma de manutentor de máquinas industriais, em Araçuaí, e outra de eletricista industrial, em Itinga, com previsão de atender até 35 alunos.

As aulas são realizadas em carretas do Senai, adaptadas para cada formação e estacionadas nos municípios atendidos. As inscrições e informações sobre os cursos estão disponíveis no site da instituição.

Oportunidades

Outras turmas já estão em andamento ou com início previsto. Em Teófilo Otoni, por exemplo, teve início em maio o curso de eletricista predial para 20 estudantes. Em Minas Novas, será oferecido o curso de pedreiro de alvenaria, com 20 vagas e início previsto para 1/7. Virgem da Lapa e Capelinha vão ofertar dez vagas para soldador a partir de 12/8 e 2/10, respectivamente.

Para 2026, estão previstas turmas do curso de soldador em Itaobim e Salinas, com dez vagas cada. Também haverá 15 vagas para auxiliar de construção civil em Turmalina e outras dez vagas para soldador em Araçuaí, ambas ainda sem data definida.

A carga horária média dos cursos é de 220 horas, e os interessados devem ter a partir de 16 anos, a depender dos pré-requisitos de cada curso.

Vale do Lítio e desenvolvimento regional

A capacitação de mão de obra é fundamental para o desenvolvimento regional, que já recebeu mais de R$ 6,3 bilhões em investimentos na produção de lítio e gerou mais de 3,9 mil empregos diretos. Municípios como Araçuaí, Virgem da Lapa, Salinas e Itaobim são diretamente beneficiados por essas ações.

O secretário Adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG), Frederico Amaral e Silva, reforça a importância da qualificação profissional para o desenvolvimento da região.

“Essa capacitação garante a formação para tornar jovens em futuros profissionais no mercado de trabalho, que assim serão capazes de ocupar as milhares de oportunidades que estão surgindo nos municípios do Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas”, completa Frederico.

Além de impulsionar a mineração, o Vale do Lítio tem fomentado a criação de novas empresas em diversos setores, atraindo investimentos e promovendo melhorias estruturais e sociais nas regiões envolvidas.

Minas Forma

O Minas Forma é uma iniciativa da Sedese-MG em parceria com o Senai, voltada à formação socioprofissional de jovens em situação de vulnerabilidade social.

Os cursos são voltados para áreas industriais e foram definidos com base em levantamento de demandas nos municípios priorizados. A expectativa é que o programa beneficie mais de 2 mil pessoas em Minas Gerais.