Urbam realiza ações na Semana do Meio Ambiente

Com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, o projeto Vizinhança na Praça, desenvolvido pelo coletivo TransCine – Cinema em Trânsito, segue levando o encantamento do cinema ao ar livre para diversas cidades do estado. Após passar por Terenos, Nova Alvorada, Jaraguari e Rochedo, a iniciativa chega a Ribas do Rio Pardo neste sábado (23), […]