Unidades escolares da rede municipal realizam ações com foco na Semana do Brincar – Agência de Notícias

Fotos: Sedu/Divulgação

A Semana do Brincar foi comemorada, neste ano, no período de 26 a 30 de maio, sendo que várias unidades da rede municipal de ensino realizaram ações para celebrar a data. A exemplo das ações promovidas nos Centros de Educação Infantil (CEIs) 88 “Vera Aparecida Guariglia dos Santos”, no bairro Aparecidinha, e 72 “Pof.ª Sueli Gazolli Campos”, também no Aparecidinha.

Nas duas unidades a direção e equipe pedagógica proporcionaram às crianças várias atividades que privilegiaram o brincar, com foco em seu papel lúdico no desenvolvimento infantil. No CEI-88, sob a direção de Vinícius dos Santos Melo e colaboração da orientadora pedagógica Zilda Maciel de Góes Carvalho, foram realizadas oficinas de pintura, oficinas de música, um circuito sensorial, utilizando materiais como: plástico bolha, caixas de ovos, lixa, espuma de colchão, bambolês, gelo. Foram utilizados esses e outros materiais , a fim de criar os centros de interesse (“cantos”), onde as crianças puderam escolher onde e como brincar . Teve também a realização do cantinho da leitura e de brincadeiras com tecidos.

Enquanto, no CEI-72, com ações orientadas pela diretora Shirlei Cristina Rossete Barbosa e, também aqui, da orientadora pedagógica Zilda, as temáticas foram em torno do desenvolvimento das múltiplas linguagens, memória social, arte e educação. A justificativa é que, ao brincar, a criança vai estimulando a aprendizagem, a aquisição de conhecimentos, a criatividade, a imaginação, a socialização e a coordenação motora, bem como diversas habilidades importantes para o seu desenvolvimento.

Assim, entre as brincadeiras estimuladas estão o faz de conta, os jogos de cooperação, quando se desenvolve o trabalho em equipe, as atividades artísticas, incentivando as crianças a expressarem sua criatividade, bem como é muito importante oferecer à criança a liberdade de fazer sua livre escolha sobre as formas de brincar.