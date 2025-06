Sine Municipal de Sorocaba oferece 274 vagas de emprego na quarta-feira (4) – Agência de Notícias

O Sine Municipal de Sorocaba, antigo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, oferecerá, na quarta-feira (4), 274 vagas de trabalho na cidade.

Os munícipes podem se candidatar comparecendo ao Sine Municipal de Sorocaba no Centro e a sua unidade móvel, sem a necessidade de agendamento prévio, ou ainda na Casa do Cidadão mais próxima de sua residência.

Para tanto, é necessário que os interessados estejam munidos de carteira de trabalho, CPF e RG. No Sine, o munícipe também tem a oportunidade de enviar currículo pelos computadores disponíveis para uso da população.

O Poder Público Municipal também disponibiliza os serviços do Sine para todo cidadão que deseja realizar a consulta sobre vagas de emprego. Ela pode ser feita pelo site: empregabrasil.mte.gov.br e pelo aplicativo para celular Sinefacil. O Sine Municipal de Sorocaba está localizado na Rua Cel. Cavalheiros, 353, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como as Casas do Cidadão.

O munícipe que desejar, ainda pode contatar o Sine Municipal Sorocaba pelo WhatsApp: (15) 99149-2474. Na terça-feira (3), o Sine Móvel estacionará, das 8h às 11h, em frente ao Centro POP/Serviço de Obras Sociais (SOS), localizado na Rua Francelino de Abreu, 100, na Vila Rica e, das 14h às 16h, em frente à E.M. “Prof.ª Norma Justa Dall’Ara”, que fica na Rua Prof.ª Eny Apparecida G. Chagas, 35, no bairro J.S. Carvalho.

Segue, em anexo, todas as vagas de empregos disponíveis no Sine Municipal na quarta-feira (4).

VAGAS PAT 04-06