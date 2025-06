Secretaria de Saúde abre novos pontos de vacinação na cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Vacinação na cidade – Divulgação / SMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está disponibilizando novos pontos de vacinação em diferentes locais da cidade nesta semana, entre esta terça-feira (3/6) e sexta-feira (6/6). Facilitando o acesso do carioca à imunização, a ação se posiciona em locais de grande circulação com vacinas contra covid-19 (para idosos a partir de 70 anos), gripe, febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola.

Idosos de 70 anos já podem se vacinar contra covid JN.1

As vacinas também estão disponíveis nas 240 unidades de Atenção Primária, clínicas da família e centros municipais de saúde, e no Super Centro Carioca de Vacinação, unidades Botafogo (funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h) e Campo Grande (no ParkShoppingCampoGrande, funcionando de domingo a domingo, de acordo com o horário do centro comercial). Em caso de dúvidas, a pessoa pode procurar uma unidade de saúde para as devidas avaliações e orientações.

Confira a programação dos pontos de vacinação

Dia 3 – terça-feira

– Praça Nelson Mandela, Botafogo – 8h às 16h

Dias 3 e 5 – terça e quinta-feira

– Central do Brasil – 8h às 16h

Dias 3, 4, 5 e 6 – terça a sexta-feira

– Terminal Gentileza – 8h às 16h

– Saara – 9h às 17h

Dia 4 – quarta-feira

– Em frente ao Edifício Avenida Central, Centro da Cidade – 8h30 às 16h

– Maracanãzinho – 13h às 19h