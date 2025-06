Reunião debate impactos causados por javalis e javaporcos em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Na manhã desta terça-feira (03), o município de Bonito participou de uma videoconferência promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), em conjunto com a Prefeitura de Bonito e outros órgãos federais e estaduais. A reunião teve como objetivo discutir os impactos causados pela espécie exótica invasora javali (Sus scrofa) e seus híbridos, os javaporcos, e propor estratégias integradas de manejo.

Participaram da reunião o prefeito Josmail Rodrigues, o secretário municipal de Meio Ambiente, Thyago Sabino, e o presidente da Câmara Municipal de Bonito e também do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONDEMA), Paulo Henrique Breda. Também estiveram presentes representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), do Ministério do Meio Ambiente e da Fundação Oswaldo Cruz.

A realização do encontro partiu de uma demanda apresentada no âmbito do CONDEMA, onde as discussões sobre os prejuízos ambientais e econômicos causados por esses animais têm se intensificado.

A pauta abordou os riscos significativos que os javalis e javaporcos têm provocado em diversas regiões, inclusive em Bonito. As discussões foram divididas em três dimensões principais:

Ambiental: A espécie ameaça a biodiversidade local, comprometendo ecossistemas e colocando em risco espécies nativas. Além disso, causa degradação em áreas de nascentes e mananciais, fundamentais para o equilíbrio ambiental da região.

Econômica: Os animais impactam diretamente o agronegócio e o turismo, setores estratégicos para a economia de Bonito, gerando prejuízos financeiros e afetando a renda de produtores e empreendedores locais.

Segurança: A agressividade e a alta taxa de reprodução desses animais aumentam o risco de conflitos com a população, comprometendo a segurança e a qualidade de vida das comunidades urbanas e rurais.

Durante a reunião, foi destacado que é essencial o alinhamento entre os entes federais, estaduais e municipais para definir estratégias conjuntas e ações eficazes de controle, buscando proteger o meio ambiente e garantir o desenvolvimento sustentável.

O prefeito Josmail Rodrigues reforçou a gravidade do problema:

“Estamos preocupados com o aumento desses animais no município de Bonito, que tem afetado de 10% a 15% o agronegócio local e também o nosso ecoturismo, pois esses animais têm chegado até as nascentes dos nossos rios. A preocupação é muito grande”, afirmou.

Este foi o primeiro encontro técnico com foco específico no avanço dos javalis em Bonito. Novas reuniões já estão previstas para dar continuidade ao diálogo e à construção de soluções integradas.