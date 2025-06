Querido Radialista é assassinado durante programa ao vivo e caso gera revolta

Por MRNews



Radialista Luizinho Costa é assassinado durante programa ao vivo e caso gera revolta no Pará

Na manhã da última terça-feira, 27 de maio de 2025, a cidade de Abaetetuba, no nordeste do Pará, foi abalada por um crime brutal que interrompeu de forma trágica a vida e a trajetória profissional do comunicador Luizinho Costa. O radialista, também conhecido por sua atuação como DJ e organizador de eventos culturais, foi morto a tiros enquanto apresentava seu programa ao vivo na Rádio Guarany FM, uma das mais tradicionais da região.

De acordo com relatos iniciais e com informações da Polícia Civil, um homem encapuzado invadiu o estúdio da rádio e efetuou pelo menos três disparos contra Luizinho. O comunicador morreu no local, antes que pudesse receber qualquer socorro. O crime foi praticado de forma rápida e calculada, o que levantou suspeitas sobre uma possível execução.

Estúdio foi isolado e perícia trabalha na identificação do criminoso

Logo após o ataque, a equipe da rádio acionou as autoridades, e o estúdio foi isolado para os trabalhos de perícia. A polícia já iniciou a análise das câmeras de segurança da área, e depoimentos de funcionários e testemunhas estão sendo colhidos para ajudar na identificação do atirador e nas motivações por trás do assassinato.

Até o momento, não há confirmação sobre o que teria motivado o crime, mas a brutalidade do ato e a forma como foi executado levantam suspeitas sobre um possível atentado ligado à atuação profissional do radialista, que era bastante ativo em temas sociais e culturais da cidade.

Entidades se manifestam e cobram justiça

O assassinato de Luizinho gerou forte repercussão entre profissionais da imprensa e representantes de entidades ligadas à comunicação. Em nota conjunta, o Sindicato dos Radialistas do Pará, o Sindicato dos Jornalistas e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará condenaram veementemente o crime e afirmaram que acompanharão o caso de perto, cobrando agilidade e rigor nas investigações.

“Trata-se de um ataque não apenas à vida de um profissional querido pela comunidade, mas também à liberdade de expressão e ao direito da população de ser informada. Não aceitaremos que este crime fique impune”, diz o texto publicado pelas entidades.

Clamor por mais segurança para comunicadores

A morte de Luizinho Costa reacende uma preocupação antiga no Brasil: a vulnerabilidade de comunicadores, principalmente aqueles que atuam em rádios e veículos de comunicação locais. Muitas vezes, esses profissionais se tornam alvos de ameaças e represálias por abordarem temas sensíveis ou denunciarem irregularidades.

Diversos colegas de profissão, amigos e moradores de Abaetetuba utilizaram as redes sociais para prestar homenagens a Luizinho e exigir justiça. Uma manifestação pacífica foi organizada por radialistas e apoiadores em frente à sede da rádio, pedindo respostas rápidas da polícia.

Investigação segue em curso

A Polícia Civil do Pará segue investigando o caso com prioridade, tratando o crime como homicídio qualificado. Exames balísticos estão sendo realizados, e as imagens de segurança podem ser cruciais para identificar o autor do ataque.

A tragédia que tirou a vida de Luizinho Costa deixa um vazio não apenas no rádio paraense, mas também na comunidade que o admirava por seu trabalho, sua voz firme e sua dedicação à cultura local.

Tags: Luizinho Costa, Abaetetuba, Rádio Guarany FM, assassinato ao vivo, crime no Pará, radialista morto, violência contra comunicadores, liberdade de imprensa, polícia investiga, notícia policial.