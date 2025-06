Prefeitura e Fórum Econômico Mundial anunciam Centro de Inteligência Artificial e Energia – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Centro deverá estar funcionando plenamente até o segundo semestre. Foto: Marcelo Piu

O prefeito Eduardo Paes e a diretora para América Latina do Fórum Econômico Mundial, Marisol Argueta de Barillas, assinaram nesta segunda-feira (02/06) um acordo para a instalação na cidade do Centro Afiliado de Inteligência Artificial e Energia, do Fórum Econômico Mundial, que será montado no Porto Maravalley, na Região Portuária do Rio. Voltado para pesquisas com Inteligência Artificial, datacenter e transição energética, será chamado Centro Afiliado para a Quarta Revolução Industrial no Rio de Janeiro (C4IR Rio).

– O Fórum Econômico Mundial é umas das organizações mais respeitadas do mundo, que debate os grandes temas e as grandes mudanças na economia mundial. E tem uma rede de escritórios espalhados pelo mundo. Nós vamos ter aqui o que chamamos de quarta revolução industrial -, orgulha-se Eduardo Paes.

O prefeito do Rio destacou a instalação do Centro justamente no Porto Maravalley, um hub de inovação que se consolidou como referência no Brasil: – Nós temos aqui todo o ecossistema de empresas startups. Nada melhor que esse lugar pra receber.

De acordo com o prefeito, o Centro deverá estar funcionando plenamente até o segundo semestre. O custo para implantação é de 3 milhões de dólares por três anos, sendo um milhão a cada ano:

– Isso aqui é uma aliança de uma relação que o Rio de Janeiro vem tentando construir com o Fórum há tanto tempo, para que a cidade seja o destino preferido daqueles que fazem do Fórum Econômico Mundial o que ele representa -, destacou.

Ao lado do vice-prefeito, Eduardo Cavaliere, e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o prefeito assinou o compromisso com a diretora para América Latina do Fórum Econômico Mundial, Marisol Argueta de Barilla, que elogiou o compromisso do Rio com a inovação:

– Com o nosso projeto da Quarta Revolução, identificamos, junto ao prefeito Paes e ao vice-prefeito Cavaliere, que o Rio tem essa visão. A cidade reúne todos os fatores que tornarão esse projeto um sucesso. Estamos muito confiantes de que o Centro da Quarta Revolução, aqui, trará benefícios à economia, às pessoas e ao planeta.

Conexão com o projeto Rio AI City

O Centro da Quarta Revolução conversa diretamente com o projeto “Rio AI City”, que tem o objetivo de criar no Rio o maior hub de data centers da América Latina e em um dos dez maiores do mundo, com infraestrutura voltada à tecnologia sustentável.

– O que o Rio está dizendo é: nós reunimos as melhores condições. Temos capital humano de muita qualidade, cabos submarinos conectando com Europa, África e Estados Unidos E temos energia abundante, limpa. E esse é mais um ativo para consolidarmos o Rio como capital da inteligência artificial -, afirmou o prefeito Eduardo Paes.

O Fórum Econômico Mundial

O Fórum Económico Mundial é uma organização não governamental internacional sem fins lucrativos, com sede em Genebra (Suíça), que reúne líderes de negócios, governos, acadêmicos e outras figuras de destaque para discutir questões globais. A sua reunião anual em Davos, na Suíça, é um evento de referência para a discussão de temas como economia, política, tecnologia, ambiente e saúde.