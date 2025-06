Prefeitura abre processo de contratação de 50 Auxiliares de Guarda-Vidas Temporários – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba publicou o edital de processo seletivo para a contratação de até 50 Auxiliares de Guarda-Vidas Temporários (AGVT) para a temporada 2025/2026. A medida tem como objetivo reforçar a segurança nas praias do município, especialmente, durante a temporada de verão: um período de maior movimento, quando há aumento significativo de turistas.

As inscrições vão de 3 a 22 de junho de 2025, presencialmente no Quartel do Corpo de Bombeiros, no bairro Perequê-Açu. Os interessados precisam ter no mínimo 18 anos, ser brasileiros, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, com o serviço militar, além de possuir atestado médico de aptidão e outros documentos listados no edital.

O processo seletivo inclui exame médico, teste de aptidão física (corrida e natação), treinamento prático e teórico, e investigação social.

O edital completo e todas as informações estão disponíveis no site oficial da Prefeitura: www.ubatuba.sp.gov.br/concursos.

Este ano, além de aumentar o número de profissionais, a prefeitura também ampliou o tempo de contrato. O prazo será de 150 dias, podendo ser prorrogado por mais 150 dias, conforme a necessidade operacional.

“Esse é um investimento fundamental para proteger vidas. Desta vez, estamos aumentando tanto o efetivo quanto a duração do contrato, justamente para oferecer mais segurança aos moradores e turistas que frequentam nossas praias”, salientou a prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal.

Cada profissional receberá remuneração de R$ 2.483,86, além de adicional de insalubridade de 20% sobre o salário mínimo federal. Os selecionados atuarão diretamente na prevenção de afogamentos e salvamentos, além de colaborar na manutenção dos postos de trabalho.