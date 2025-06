Ponta Porã garante recursos para 100% de pavimentação em três bairros e sanga Puitã – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, e sua equipe, estiveram reunidos hoje na Governadoria para discutir ações dentro da segunda edição do programa MS Ativo Municipalismo. Na abertura da reunião, o governador Eduardo Riedel destacou o trabalho conjunto entre o legislativo e o executivo municipais, além do esforço das bancadas estadual e federal na destinação de recursos para o município de Ponta Porã.

“Muito importante, a presença de todos os vereadores, numa demonstração de união em benefício da população de Ponta Porã. Uma cidade nunca estará pronta. A dinâmica da cidade é uma demanda de novos investimentos, sempre. Vocês se uniram e trouxeram um conjunto de pedidos e solicitações que vamos priorizar”, acrescentou.

Na apresentação dos projetos para a segunda etapa do MS Ativo, o governador Riedel garantiu pavimentação asfáltica e drenagem em sua totalidade para os bairros Jardim das Oliveiras, Julia Cardinal, Jardim Ivone e Sanga Puitã.

Atualmente, estão em execução dentro MS Ativo, convênios de pavimentação e drenagem de diversos bairros, ampliação e reforma de escolas, restauração do antigo prédio do 4º Batalhão da PM, construção de unidades habitacionais, construção de lotes urbanizados, ampliação do Hospital Regional, reforma do Hemocentro e obras de saneamento básico, entre outras.

Todos os investimentos contam com o apoio de emendas de bancadas e ainda recursos provenientes de fundos federais.

A reunião contou com a presença do secretário Guilherme Alcântara (Seilog), dos deputados federais Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira, Beto Pereira, e dos parlamentares estaduais Mara Caseiro, Márcio Fernandes, Lucas de Lima, Zé Teixeira e Pedrossian Neto.

MS Municipalismo

Lançado em abril de 2024, o MS Ativo é um programa do Governo de Mato Grosso do Sul que fortalece a parceria com os municípios, com foco em gestão pública eficiente, baseada em dados e metas. A proposta é garantir entregas mais eficazes à população, respeitando as necessidades específicas de cada município.

Na fase 1 foram mapeadas as demandas locais. Com isso, o Estado prevê R$ 1,5 bilhão em investimentos em obras urbanas e rodoviárias nos 79 municípios.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom