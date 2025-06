Perguntas e Respostas — Contrata mais Brasil

Por MRNews



O Contrata+Brasil é um módulo do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg). Para aderir ao sistema para uso pela sua unidade executora do Programa Dinheiro na Escola, são necessários apenas dois passos:

Passo 1 – Login no sistema do Contrata+Brasil por meio do gov.br pelo Presidente da Unidade Executora.

Passo 2 – Aceite do termo de adesão, diretamente na plataforma.

OBSERVAÇÃO: no primeiro acesso, será necessário concordar com os termos de uso. Para isso, cabe observar o Decreto nº 11.878, de 9 de janeiro de 2024 e a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 052 de 10 de fevereiro de 2025.