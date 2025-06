Mutirão de Regularização do MEI em Sorocaba registra 660 atendimentos gratuitos a empreendedores da cidade – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp) atendeu, nos dias 28, 29 e 30 de maio, 660 Microempreendedores Individuais (MEIs) gratuitamente durante o Mutirão de Regularização do MEI. A ação aconteceu na Praça Cel. Fernando Prestes, no Centro e reuniu mais de 20 entidades parceiras, públicas e privadas.

Voltado aos Microempreendedores Individuais, autônomos, informais e potenciais empreendedores, o evento teve como foco principal a declaração de rendimentos obrigatória do MEI (DASN-SIMEI), com prazo de entrega em 31 de maio, além de serviços relacionados à regularização fiscal, orientação jurídica, acesso a crédito e formalização de novos negócios.

Com atendimento concentrado em um único local, o mutirão proporcionou acolhimento, agilidade e uma ampla rede de apoio à população empreendedora de Sorocaba. As atividades abrangeram desde a geração de guias de pagamento até orientações jurídicas, previdenciárias, fiscais e contábeis. “A articulação entre as secretarias e entidades presentes garantiu a entrega de um serviço multissetorial, acessível e transformador, à altura do empreendedor sorocabano”, disse o secretário da Semepp, Fernando Marques.

Entre os parceiros para a realização deste mutirão, estão: Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Procon Móvel, Banco do Povo Paulista, Sebrae Móvel, Casa do Cidadão / Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Secretaria da Mulher (Semul), Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto (Saae), Caixa Econômica Federal, Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), Concilia Sorocaba, Vigilância Sanitária (Visa), Sicoob, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) e Sindicato do Comércio Varejista de Sorocaba (Sincomércio).

Além dos atendimentos, o primeiro dia da ação contou com uma atividade especial de doação de mudas, promovida pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema). Ainda, nos três dias do mutirão, o Poupatempo do Empreendedor, pertencente à Semepp, atendeu à população, especialmente em relação à declaração do MEI, orientações sobre pendências e guias em atraso (DAS) e serviços como inscrição municipal, encerramento e alteração de CNPJ.

“Mais do que números, o Mutirão mostrou que, quando diferentes instituições caminham juntas, conseguimos transformar a vida do empreendedor sorocabano com agilidade, orientação e respeito”, conclui o secretário de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Fernando Marques.