Jovens dos Espaços da Juventude vão ao Rio2C pela primeira vez – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Duzentos jovens moradores de Madureira, Campo Grande e Vigário Geral que são alunos dos cursos oferecidos pela Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio) nos Espaços da Juventude tiveram a oportunidade única de participar da Rio2C, maior encontro de criatividade e inovação da América Latina que conecta talentos e oportunidades em áreas como audiovisual, música, tecnologia e educação. Por meio de uma parceria entre a JUVRio e a feira de empresários, empreendedores e apaixonados pelas comunicações, os jovens puderam circular por todos os Palcos de Conteúdo, ativações e parte da Creator Square no sábado (31/5) e domingo (1/6).

Kaique dos Santos Costa Chaves, de 19 anos, ficou encantado com os estandes e oportunidades de debates da Rio2C. O rapaz, que já cursou Robótica no Espaço da Juventude de Vigário Geral, lembrou como se encontrou na área tecnológica.

– O Espaço da Juventude foi e é muito importante pra mim, pois ele me motivou a me aprofundar mais nos assuntos que eu mais gosto na área tecnológica. Graças ao certificado de Robótica eu consegui uma vaga para estudar programação em outra instituição, criando softwares para sites e aplicativos – lembrou o jovem morador de Acari.

Os Espaços da Juventude

Todos os meses, os Espaços da Juventude qualificam cerca de 3.500 jovens para as profissões do futuro. Já foram capacitados mais de 26 mil jovens para carreiras que foram tema da Rio2C como Inteligência Artificial, Mídias Sociais, Desenvolvimento de Jogos, Drone e Informática. Em um ambiente acolhedor, inclusivo e totalmente tecnológico, jovens aprendem como utilizar as ferramentas e conhecimentos mais requisitados no mercado de trabalho de inovação. Cada unidade oferece 250 vagas por curso, com turmas mensais. Todos os cursos dos Espaços têm certificado de conclusão. As vagas dos Espaços são divulgadas por meio das redes sociais da Secretaria da Juventude Carioca. Há Espaço da Juventude nos bairros do Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande.