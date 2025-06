Hospital Municipal Santa Isabel realiza primeira reunião do Núcleo de Qualidade Hospitalar

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realizou, nesta segunda-feira (2), a primeira reunião do Núcleo de Qualidade Hospitalar (NQH), marcando oficialmente o início das atividades do núcleo, criado com o objetivo de fortalecer a gestão da qualidade e a segurança do paciente na instituição.

A reunião foi conduzida pelo presidente do núcleo, o médico endocrinologista Gabriel Rodrigues de Assis Ferreira, que foi apresentado oficialmente aos membros representantes dos diversos setores assistenciais, administrativos e técnicos do hospital. “Este é um momento histórico para o Hospital Municipal Santa Isabel, que passa a contar com uma instância formal e estratégica dedicada exclusivamente à promoção da qualidade e ao aprimoramento contínuo dos processos assistenciais e administrativos”, destacou.

O objetivo principal desse encontro foi apresentar o Núcleo de Qualidade Hospitalar, bem como estabelecer suas primeiras iniciativas estratégicas, que incluem: a institucionalização do NQH e o fortalecimento da cultura de qualidade e segurança no HMSI; a apresentação e definição dos canais oficiais de comunicação e documentação, assegurando a fluidez e o registro formal das ações; o estabelecimento do cronograma de reuniões periódicas, garantindo o acompanhamento contínuo das ações e indicadores; a definição da padronização dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), como primeira grande iniciativa do núcleo, com foco na atualização e uniformização das rotinas assistenciais e administrativas.

Durante a reunião foi reforçado o papel do NQH como um espaço permanente de articulação entre os setores para promoção de melhorias baseadas em evidências, utilização de ferramentas de gestão, além da futura implementação de um painel de indicadores de qualidade.

O encontro contou com ampla participação dos profissionais do hospital, evidenciando o comprometimento das equipes com a construção de um ambiente assistencial mais seguro, eficiente e resolutivo. As reuniões do Núcleo de Qualidade Hospitalar acontecerão toda segunda-feira de cada mês e a próxima já está agendada para o dia 7 de julho.

Política Nacional – A implantação do NQH está alinhada com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), instituída pela Portaria nº 3390/2013 do Ministério da Saúde, que orienta os hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) a estruturarem instâncias de gestão da qualidade como estratégia fundamental para a melhoria contínua dos serviços e a segurança do paciente.