Guaratinguetá promove Pré-Conferências de Saúde nos bairros como preparação para a Conferência Municipal em agosto

Posted on

A Avenida Brasil – Prefeitura do Rio O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informa que a restrição de horário para a circulação de caminhões na Avenida Brasil, anunciada pela CET-Rio para o dia 16 de março, será adiada. As mudanças sempre tiveram como objetivo melhorar a circulação viária na principal via da […]