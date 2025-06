GCM recolhe 341 porções de drogas durante ocorrência no Carandá – Agência de Notícias

Posted on

Evento online, no dia 8/5, às 10h, é aberto a todos os interessados e não exige inscrição O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em parceria com instituições da Finlândia, Portugal, Colômbia e Brasil, convida os gestores educacionais e a comunidade acadêmica para o workshop internacional Engagement and Retention in Higher Education, parte do projeto […]