Funjope realiza plenária para elaboração do Plano de Aplicação de Recursos da Política Nacional Aldir Blanc

03/06/2025 |

20:00 |

33

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), realiza, na próxima segunda-feira (9), a partir das 18h, uma plenária presencial no auditório 1 do Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro Tambauzinho. O objetivo é reunir fóruns, entidades e demais pessoas interessadas para colher sugestões que vão subsidiar a elaboração do Plano de Aplicação de Recursos para o ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

“Esse diálogo que a Funjope faz com os artistas, produtores e a comunidade cultural de João Pessoa faz parte da nossa história. Há quatro anos, todos os nossos editais são submetidos a uma discussão junto à comunidade de artistas, Conselho Municipal de Cultura e aos fóruns de cultura. Estamos fazendo isso este ano em etapas diferentes no sentido de que, primeiro, estamos submetendo a conversa aos fóruns de cultura, que vão fazer uma primeira rodada entre eles, e depois nós faremos uma reunião presencial para que possamos, com tranquilidade, desenvolver a nossa Política Nacional Aldir Blanc”, explicou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Assim como ocorreu no ciclo 1, a Funjope, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, vem realizando escutas – desde 8 de maio até a próxima sexta-feira (6) – para elaboração do Plano de Aplicação de Recursos da PNAB. Essas reuniões envolvem os fóruns setoriais de cultura que vão encaminhar suas sugestões até a segunda-feira (9), quando acontece a plenária.

A Funjope, por meio do Fundo Municipal de Cultura (FMC), é o órgão responsável pela implementação da política no município de João Pessoa. Esta ação é realizada com a participação da sociedade civil representada pelo Conselho Municipal de Política Cultural.