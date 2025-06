FEMA celebra Dia Nacional da Educação Ambiental com evento – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Dia Nacional da Educação Ambiental será celebrado em Ubatuba, nesta terça-feira, 3, com o evento “Atitude Cidadã”, uma iniciativa que homenageia pessoas, escolas e instituições que colocam em prática atitudes sustentáveis e inspiradoras no cotidiano. A cerimônia ocorre às 17h45, no Museu da Vida Marinha, no Instituto Argonauta, no bairro Perequê-Açu, como parte da programação da Semana do Mar e do Festival da Mata Atlântica.

O objetivo do evento é valorizar ações alinhadas ao conceito Lixo Zero, mesmo que muitas vezes realizadas de forma individual e silenciosa. A proposta é destacar como gestos cotidianos podem provocar grandes impactos coletivos em comunidades, bairros ou escolas.

A primeira edição do “Atitude Cidadã” contará com a participação de representantes das escolas da rede municipal, além de convidados envolvidos com projetos ambientais e práticas sustentáveis na cidade.

“A proposta do Atitude Cidadã é justamente reconhecer pessoas que fazem a diferença no dia a dia, muitas vezes sem perceber o quanto suas ações impactam positivamente a comunidade. É uma forma de reforçar que pequenas atitudes constroem grandes transformações”, destacou a Coordenadora de Educação Ambiental da SME, Alessandra Panza.

Encerrando a programação do dia, às 19h, haverá uma roda de conversa entre ambientalistas com o tema “Dia Nacional da Educação Ambiental – Da Vanguarda à Atualidade: o movimento ambientalista em Ubatuba”. O espaço será dedicado à troca de experiências, reflexões sobre as políticas públicas e os desafios ambientais enfrentados ao longo das décadas no município.

SERVIÇO

Evento: Atitude Cidadã – Festival da Mata Atlântica

Data: 3 de junho de 2025

Horário: 17h45

Local: Museu da Vida Marinha – Instituto Argonauta – Perequê-Açu – Ubatuba/SP

Entrada gratuita

Evento: Da Vanguarda à Atualidade: o movimento ambientalista em Ubatuba

Data: 3 de junho de 2025

Horário: 19:00

Local: Museu da Vida Marinha – Instituto Argonauta – Perequê-Açu – Ubatuba/SP