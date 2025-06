ETEC abre vagas remanescentes para técnico em Nutrição – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Escola Técnica Estadual (ETEC) Centro Paula Souza de Caraguatatuba – classe descentralizada de Ubatuba está com vagas remanescentes abertas para o 2º módulo do curso técnico em Nutrição e Dietética. A oportunidade é gratuita, no período noturno, e permite que o aluno conclua a formação em apenas um ano.

As inscrições são presenciais e vão até o dia 10 de junho, das 18h às 21h, diretamente na Secretaria da Escola Municipal Padre José de Anchieta, localizada na rua Amazonas, 595, esquina com a Rua Acre, no bairro Sumaré, em Ubatuba.

As vagas são destinadas a candidatos que possuam formação compatível com ingresso direto no segundo módulo do curso. A seleção ocorre conforme os critérios estabelecidos no Edital 005/2025, disponível no site:https://eteccaraguatatuba.cps.sp.gov.br/edital-ubatuba/

70 vagas para novos cursos

A inscrições para o processo seletivo do ensino técnico gratuito de técnico em Administração e técnico em Recursos Humanos também continuam abertas até 10 de junho – com 35 vagas para cada modalidade.

A inscrição pode ser feita online pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br e a taxa de participação é de R$ 30. Podem se inscrever candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando, no mínimo, o 2º ano.

A prova do Vestibulinho está marcada para o dia 6 de julho, às 13h30, e será aplicada em diversas cidades do Estado de São Paulo, incluindo Ubatuba.

“Lembramos que o processo seletivo não é eliminatório, mas classificatório, mesmo os que não passarem entre os trinta e cinco primeiros colocados, terão a possibilidade de fazer o curso, caso haja desistência até o primeiro mês de curso”, destacou o professor da Etec, Guilherme dos Santos.