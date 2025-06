Estudantes se destacam em desafio de miniplanadores

Fernanda Niquirilo





Secretaria de Educação e Cidadania

No último sábado (31), o céu de São José dos Campos foi palco de um espetáculo de criatividade, conhecimento e trabalho em equipe. A mais recente edição do campeonato de miniplanadores, promovido pelo Instituto Embraer com apoio da Eve Air Mobility, reuniu cerca de 100 alunos de escolas públicas de São José dos Campos, Taubaté, Botucatu e Gavião Peixoto em um evento que vai muito além da competição.

O encontro, realizado no Clube de Campo da ADC Embraer, teve como objetivo estimular o interesse dos estudantes do Ensino Fundamental pelos princípios da aviação, aplicando de forma prática conceitos de ciência, matemática e engenharia. Divididos em 20 equipes, os participantes projetaram e construíram seus próprios miniplanadores, avaliados por critérios como distância percorrida, tempo de voo, design e inovação.

Além da competição, o evento proporcionou uma rica troca de experiências entre os estudantes das redes públicas e os mais de 40 alunos dos Colégios Embraer, que atuaram como monitores nas oficinas preparatórias e na organização geral da atividade. Essa integração reforça o papel da educação como ponte entre diferentes realidades e sonhos em comum.

Estudante se prepara para lançar seu miniplanador durante a competição realizada no Clube de Campo da ADC Embraer | Foto: PMSJC

Com o apoio de mais de 60 voluntários, incluindo 14 do programa VOE, da Eve Air Mobility, os jovens receberam orientação técnica para aprimorar seus projetos e compreender, de forma lúdica, os desafios do desenvolvimento aeronáutico.

Para Érida Oliveira, coordenadora pedagógica da rede de ensino municipal, o impacto da ação vai além da atividade em si. “Esse tipo de experiência é transformadora. Os alunos se sentem valorizados, despertam para novas possibilidades e, muitas vezes, se interessam em estudar no Colégio Embraer. É uma maneira concreta de mostrar que o futuro está ao alcance deles”, afirmou.

A competição terminou em clima de celebração, com premiação para os destaques do dia e muitos aplausos para todos os participantes.

Mais do que troféus, os estudantes levaram para casa o entusiasmo pelo aprendizado, a inspiração para novos projetos e a certeza de que sonhar alto é o primeiro passo para voar longe.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Educação e Cidadania