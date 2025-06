Escorpiões são responsáveis por 3 em cada 4 acidentes com animais peçonhentos em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Em caso de acidente, a recomendação é buscar imediatamente atendimento médico em uma unidade pública de saúde e não aplicar remédios caseiros

Os escorpiões continuam sendo a principal causa dos acidentes com animais peçonhentos em Mato Grosso do Sul, liderando as notificações registradas entre 2023 e 2024, mesmo em meses fora da temporada de maior calor e chuvas.

De acordo com a CVSAT (Coordenadoria Estadual de Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica) da SES (Secretaria de Estado de Saúde), 3 em cada 4 acidentes registrados no estado nesse período foram causados por escorpiões. No total, foram 13.227 notificações, sendo 75,71% relacionadas a esses animais.

Já no período entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025 foram registrados 6.101 acidentes escorpiônicos. Os municípios com maior número de casos foram Campo Grande (1.888), seguido por Três Lagoas (518), Dourados (261), Brasilândia (183) e Paranaíba (170).

As principais espécies encontradas no estado são o Tityus confluens (escorpião amarelo), que provoca acidentes moderados; o Tityus serrulatus (escorpião amarelo), que pode causar acidentes moderados a graves, com necessidade de internação; e o Tityus bahiensis (escorpião marrom), também responsável por casos graves — especialmente entre crianças e idosos, que são mais vulneráveis ao agravamento dos sintomas.

Os escorpiões costumam se esconder em locais escuros, úmidos e com fácil acesso a alimento, como baratas. São encontrados com frequência em redes de esgoto, ralos, entulhos, caixas de gordura, bueiros, materiais de construção e também em áreas rurais, onde há acúmulo de madeira, folhas secas e pedras. A capacidade de adaptação a diferentes ambientes exige atenção durante todo o ano, tanto nas cidades quanto no campo.

Ações de controle

Para enfrentar o aumento dos casos, o Estado tem desenvolvido uma série de ações preventivas e de controle. Entre elas, destacam-se as capacitações constantes de profissionais de saúde e de saneamento, o fortalecimento do diagnóstico e do tratamento dos acidentes e a implantação da Rice (Rede Integrada de Controle de Escorpiões), que integra medidas a longo prazo para o enfrentamento do problema.

A Rice inclui a formação especializada de agentes comunitários e de endemias, fortalecendo a resposta rápida a acidentes e a implementação de estratégias baseadas em evidências. Promove a produção e distribuição de materiais educativos — como cartazes, folders, boletins e cartilhas — e a ampliação da CSAIM (Coleção Sul-mato-grossense de Artrópodes de Interesse Médico). Também faz parte das estratégias o gerenciamento eficiente da distribuição de soro antiescorpiônico nas unidades de saúde do estado.

Somente no mês de maio, e antecipando o período de maior ocorrência de acidentes com escorpiões, foram capacitados 90 técnicos em dois municípios do estado. Essas ações visam reduzir a incidência de acidentes e mitigar os riscos à saúde pública.

Em caso de acidente, a recomendação é buscar imediatamente atendimento médico em uma unidade pública de saúde e não aplicar remédios caseiros ou substâncias no local da picada, para não agravar a situação da vítima. Além das ações do poder público, o combate passa pela conscientização da população. Medidas preventivas simples podem ajudar a reduzir os acidentes com animais peçonhentos. Dentre elas:

Manter ralos bem tampados e frestas vedadas;

Evitar acúmulo de entulhos, restos de materiais de construção e lixo doméstico;

Limpar quintais, jardins e terrenos baldios com frequência;

Inspecionar roupas, calçados e roupas de cama antes de usar, especialmente se estiverem no chão.

