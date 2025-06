Escolas municipais recebem concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira e revelam talentos mirins

Instrumentos de sopro, corais infantis e palmas marcaram a segunda-feira (2) em duas escolas da rede municipal de Nova Iguaçu. A cidade recebeu mais uma edição do Concerto Didático da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), que passou pela Escola Municipal Dr. Juvenil, pela manhã, e pela E.M. Barão de Guandu, à tarde, levando música, aprendizado e emoção a alunos, professores e familiares.

A ação integra o Projeto Conexões Musicais, parceria entre a OSB e a Secretaria Municipal de Educação, que oferece oficinas de música em escolas da rede municipal de Nova Iguaçu. A iniciativa visa democratizar o acesso à música erudita e estimular o surgimento de novos talentos e apreciadores da música clássica.

Durante as apresentações, o público conheceu de perto o trabalho do Quinteto de Sopros da OSB, formado por oboé, clarinete, fagote, flauta e trompa. Os músicos explicaram o funcionamento de cada instrumento e interagiram com os alunos de forma lúdica e educativa, promovendo encantamento e curiosidade entre os pequenos.

“É fantástico ter o quinteto da Orquestra Sinfônica Brasileira aqui na rede municipal. As crianças têm contato direto com os instrumentos e com a música, o que é fundamental para o desenvolvimento de cada aluno. Além disso, é um momento especial porque envolve também as famílias.”, destacou a secretária de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha.

A maestrina Rosemary Egídio, integrante da OSB e professora de canto coral nas unidades escolares, destacou a importância da presença da música no ambiente escolar. “O ambiente da escola favorece esse tipo de aprendizado. A música traz paz, tranquilidade e promove mudanças no dia a dia das crianças. Nem sempre conseguimos levá-las a uma sala de concertos, então levamos a música até elas”, afirmou ela.

Além dos alunos das unidades anfitriãs, estudantes das escolas Jardim Montevidéu e Adrianópolis também participaram do evento como convidados, ampliando o alcance da ação cultural. Pais e responsáveis acompanharam as apresentações, registrando com emoção a participação dos alunos no evento.

Na E.M. Barão de Guandu, onde as aulas de canto coral acontecem semanalmente com turmas do 3º ao 5º ano, o diretor Rodrigo Cunha falou sobre o impacto da atividade musical. “A música transforma. Ela desenvolve criatividade, disciplina, expressão. Tudo isso influencia diretamente na aprendizagem. Muitos alunos contam os dias para o ensaio.”

Um dos destaques do dia foi o aluno Kalebe Henrique Silva Nascimento, de 10 anos, que integra o coral da Barão de Guandu, já compôs a sua primeira canção. “Fiz uma música sobre a vida e sobre o que pode acontecer. Gosto de reviravoltas. Desde quando eu escrevi essa música, eu sentia que a vida é muito boa. Então resolvi escrever”, contou o estudante.

“É um privilégio ver meu filho em contato com a música clássica, algo que normalmente não temos acesso. A música acalma muito ele, que desde pequeno já demonstrava esse gosto. Acredito que isso é só o começo. Ele pode ir muito mais longe”, completou a mãe de Kalebe, Rosa Maria da Silva.