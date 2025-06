Entidades de Ubatuba podem inscrever projetos no Edital FEHIDRO 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Interessados ainda poderão inscrever suas propostas para o Edital Fehidro 2025 do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN). A iniciativa oferece recursos financeiros para órgãos públicos, empresas, entidades da sociedade civil e instituições de ensino desenvolverem projetos voltados à preservação, recuperação e uso sustentável dos recursos hídricos na região.

Esse é o segundo pleito de 2025, devido ao saldo remanescente das propostas do primeiro pleito. A inscrição vai de 9 a 13 de junho e o resultado e indicação dos projetos estão previstos para 29 de agosto. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo sistema eletrônico SinFEHIDRO 2.0, disponível no portal do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH): Acessar SinFEHIDRO

Os investimentos são provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), que destina recursos arrecadados com compensações financeiras, royalties de hidrelétricas e cobrança pelo uso da água, para ações que promovem a melhoria da qualidade e da disponibilidade dos recursos hídricos.

Podem apresentar propostas:

Órgãos e entidades da administração pública;

Empresas;

Organizações não governamentais (ONGs);

Instituições de ensino, pesquisa e extensão.

As propostas devem estar alinhadas às diretrizes do Plano de Ação e Programa de Investimento (PAPI) 2024-2027 do CBH-LN. Projetos que não se enquadrarem nas prioridades desse plano não serão habilitados para análise.

As linhas de financiamento abrangem, entre outras, ações como:

Saneamento básico;

Controle de enchentes;

Conservação de mananciais;

Educação ambiental;

Gestão de resíduos;

Recuperação de áreas degradadas.

O detalhamento completo das linhas de investimento está disponível no portal do CBH-LN, por meio do link cbhln.com.br/processo-de-selecao

Para sanar dúvidas e obter mais informações, é necessário entrar em contato com a Secretaria Executiva do CBH-LN: [email protected].