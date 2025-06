Dia Mundial do Meio Ambiente tem programação em Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Ambiental (Sema) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), realiza, a partir desta terça-feira (3) até o fim do mês, a Semana do Meio Ambiente, com uma programação gratuita voltada a todos os públicos, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.

O objetivo é estimular a população sorocabana a refletir sobre o meio ambiente e a necessidade da conservação da natureza. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), para sensibilizar e encorajar ações no mundo todo em prol da proteção ambiental. Em Sorocaba, a inciativa faz parte do calendário oficial de datas alusivas ao meio ambiente, conforme prevê a Lei Municipal nº 8.812, de 15/07/2009.

A programação tem início com o workshop “Construção do Projeto Político-Pedagógico do Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico de Sorocaba”, na terça e na quarta-feira (3 e 4), no Palacete de Cristal do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”. As vagas são limitadas e as inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/workshop-botanico.

O evento contará com a Mesa Redonda “Histórico da Educação Ambiental no município de Sorocaba”, com a participação de profissionais que deram início ao trabalho de Educação Ambiental nos parques da cidade, além de palestras, oficinas e a plenária final para apresentação das propostas. O objetivo é promover a construção participativa do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Centro de Educação Ambiental (CEA) do Jardim Botânico de Sorocaba.

Na sexta-feira (6), às 18h, a Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal lançará a Campanha de Prevenção e Combate às Queimadas 2025, com uma Mesa Redonda com autoridades locais, no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/mesaredonda-queimadas.

A programação vai tratar a respeito da atuação dos diferentes órgãos públicos no combate às queimadas e sobre os riscos e consequências da prática desse crime. Na ocasião, representantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil de Sorocaba, órgão ligado à Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), da Polícia Militar Ambiental e da Sema vão compartilhar com o público as experiências no combate e na prevenção das queimadas.

Já no sábado (7), às 9h, a Sema e o Saae realizarão o plantio de cerca de 4 mil mudas de árvores, na área pública no bairro Herbert de Souza, atrás do Terminal Vitória Régia, com a participação da comunidade. A ação visa trazer a importância do cuidado diário com o meio ambiente, mostrando a importância da restauração e participação de todos, sensibilizando quanto aos cuidados que cada morador deve ter.

A programação em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente prossegue até o fim do mês. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone: (15) 3219-2280.

Programação completa da Semana do Meio Ambiente em Sorocaba

3 e 4 de junho (terça e quarta-feira)

Workshop “Construção do Projeto Político-Pedagógico do Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico de Sorocaba”

Horário: a partir das 8h

Local: Jardim Botânico de Sorocaba (Rua Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Dois Corações)

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até sexta-feira (30) pelo link: https://tinyurl.com/workshop-botanico.

5 de junho (quinta-feira)

Projeto Mudanças Climáticas e Meio Ambiente

Horário: 8h às 17h

Local: Escola Municipal “Achilles de Almeida”

Atividade voltada aos alunos da unidade escolar

6 de junho (sexta-feira)

Lançamento da Campanha de Prevenção e Combate às Queimadas 2025

Horário: 18h

Local: Jardim Botânico de Sorocaba (Rua Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Dois Corações)

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até às 17h do dia 5 de junho pelo link: https://tinyurl.com/mesaredonda-queimadas.

7 de junho (sábado)

Plantio de cerca de 4 mil mudas de árvores

Horário: 9h

Local: Área pública no Herbert de Souza (Rua Vanderlei Felício, altura do número 309 – Herbert de Souza)

Atividade aberta ao público

Encontro do Coaves Kids (Clube Infantojuvenil de Observadores de Aves) – Especial Dia Mundial do Meio Ambiente

Horário: 8h às 12h

Local: Parque da Água Vermelha (Rua Romênia, 150 – Jardim Europa)

Atividade voltada a crianças e adolescentes já inscritos no grupo

11 de junho (quarta-feira)

Plantio de 300 árvores, com alunos da Escola Municipal “Profª Genny Kalil Millego”

Horário: 8h às 16h

Local: Área pública no Herbert de Souza (Rua Vanderlei Felício, altura do número 309 – Herbert de Souza)

Clube de Jardinagem do Jardim Botânico – Especial Dia Mundial do Meio Ambiente

Horário: 8h30 às 10h30

Local: Jardim Botânico de Sorocaba (Rua Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Dois Corações)

Atividade aberta ao público a partir de 18 anos

14 de junho (sábado)

BioBlitz

Uma ação da UFScar, com apoio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal

Horário: 14h às 18h

Local: Local: Jardim Botânico de Sorocaba (Rua Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Dois Corações)

Vagas limitadas. Inscrições serão divulgadas em breve pela UFSCar

16 a 18 de junho (segunda a quarta-feira)

Curso “Coleta de Sementes de Espécies Florestais”, realizado pelo Senar

Horário: 8h às 17h

Local: Jardim Botânico de Sorocaba (Rua Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Dois Corações)

Vagas limitadas. Inscrições on-line serão divulgadas em breve.

17 de junho (terça-feira)

Clube Ecológico da Melhor Idade “Roda Viva” – Especial Dia Mundial do Meio Ambiente

Horário: 9h às 11h30

Local: Parque da Biquinha (Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112 – Jardim Emília)

Atividade voltada a adultos acima de 60 anos

Vagas limitadas. Inscrições de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3224-1997

18 de junho (quarta-feira)

Exposição “Biodiversidade de Sorocaba”

Horário: 9h às 16h

Local: Terminal São Paulo

Atividade aberta ao público

Clube de Jardinagem – Especial Dia Mundial do Meio Ambiente

Horário: 8h30 às 10h30

Local: Jardim Botânico de Sorocaba (Rua Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Dois Corações)

Atividade aberta ao público a partir de 18 anos

25 de junho (quarta-feira)

Clube de Jardinagem – Especial Dia Mundial do Meio Ambiente

Horário: 8h30 às 10h30

Local: Jardim Botânico de Sorocaba (Rua Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Dois Corações)

Atividade aberta ao público a partir de 18 anos

26 de junho (quinta-feira)

Visita monitorada – Cerrado e queimadas

Horário: 9h às 11h

Local: Jardim Botânico de Sorocaba (Rua Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Dois Corações)

Atividade voltada a grupo de escola já agendado

28 de junho (sábado)

Projeto “Pinte no Parque e Faça Arte” – Especial Dia Mundial do Meio Ambiente

Horário: 9h às 12h

Local: Parque da Biquinha (Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112 – Jardim Emília)

Atividade aberta ao público