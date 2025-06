Com MS Ativo, Aral Moreira investe em infraestrutura, melhora vias, distritos e vai concluir construção de casas

A melhoria da infraestrutura urbana do município de Aral Moreira, além dos distritos de São Luiz e Rio Verde do Sul, foram os projetos apresentados ao Governo do Estado para serem executados no programa MS Ativo Municipalismo.

O projeto prevê a pavimentação das ruas Altair Matoso e José Limeira, além da Vila Ipê, e o recapeamento de vias urbanas – rua Natálio da Silva Miranda e a marginal MS-386 no distrito de São Luiz –, e ainda a finalização da obra de 19 moradias no distrito de Rio Verde do Sul.

“O municipalismo é tudo de bom. O que o governador Eduardo Riedel representa para o Estado, a visão que ele tem, de atenção ao município, é muito importante. É ali que estão os moradores. Ele é um grande gestor, imparcial, que visa realmente a melhoria para a população sul-mato-grossense”, disse a prefeita de Aral Moreira, Elaine Soligo.

O programa MS Ativo Municipalismo é um símbolo da gestão cooperativa entre Estado e municípios, promovendo escuta ativa, soluções conjuntas e apoio técnico contínuo.

“O projeto do municipalismo começou em 2017. Temos novas situações nos municípios, nova gestão, é um novo ciclo. Então a gente está sentando com o município novamente, primeiro para validar o que está feito, e olhar para frente, a partir da visão dos gestores”, explicou o governador Eduardo Riedel.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom