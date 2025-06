Arena da Graça é reaberta ao público com sistema de agendamento para uso comunitário

Posted on

A quinta-feira (15/2) será chuvosa em Minas, principalmente na Zona da Mata, e com áreas de instabilidade sobre todo o estado. Nas regiões Central e Leste, o tempo fica abafado. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva […]