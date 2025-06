Agência Minas Gerais | Saiba quando procurar atendimento de urgência em casos de crianças ou idosos com sintomas respiratórios

Posted on

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto nº 130/2023, torna público o resultado de Habilitação do processo supra. Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção de pista de skate street com rampas e equipamentos no Bairro Rincão Bonito no município de […]