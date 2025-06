Agência Minas Gerais | Empresa farmacêutica inicia obras de nova unidade em Poços de Caldas, no Sul de Minas

Um projeto em parceria entre o Governo de Minas e a Althaia S/A Indústria Farmacêutica, anunciado em 2022, começou a se concretizar nesta terça-feira (3/6), em evento realizado em Poços de Caldas, no Sul do estado.

Em solenidade que contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, além de dirigentes da empresa, foi lançada a pedra fundamental do projeto que prevê a construção de uma unidade industrial e um Centro de Distribuição (CD) no município.

O grupo brasileiro investiu R$ 100 milhões no empreendimento que prevê 230 novos empregos, entre diretos e indiretos, para a região. A previsão é de que a fábrica esteja em operação até o final de 2026.























A Invest Minas, agência de atração de investimentos vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), atua fornecendo todo o suporte para a Althaia desde a primeira reunião para definição de onde seria o novo projeto.

Para o secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico, Bruno Araújo, o início das obras comprovam que em Minas Gerais os projetos saem do papel e viram realidade.

“Isso é fruto de um trabalho iniciado há anos, com a parceria entre o Governo de Minas e o grupo que identificou no estado não só uma oportunidade de crescimento, mas um ambiente seguro e atrativo para quem quer investir”, destaca.

Parceria que gera oportunidades

A escolha por Poços de Caldas ocorreu pela boa relação entre o Governo de Minas, a prefeitura local e a empresa, que já tem um CD em Pouso Alegre, também no Sul do estado.

Entre os produtos que serão fabricados na nova unidade em Minas, a empresa produzirá a linha de suplementos alimentares da marca Equaliv logo na primeira fase do projeto. Nesta etapa, o grupo prevê ainda o lançamento de uma estrutura robusta de armazenagem. Já na segunda fase do empreendimento será iniciada a fabricação de medicamentos genéricos da marca Althaia.

Segundo a gerente de Bens de Consumo, Comércio, Serviços, Ciências da Vida e Softwares da Invest Minas, Larissa Souza Batista, a agência trabalhou no projeto desde o início durante a elaboração e assinatura do protocolo de intenções, e apresentou um relatório com áreas nos municípios de interesse da empresa.

“Este evento simboliza o ápice de nosso trabalho e mostra o real objetivo do Governo de Minas: gerar empregos e desenvolvimento socioeconômico para os mineiros”, celebrou.

A empresa

A Althaia é uma indústria farmacêutica que nasceu em 2010. Possui sede em Atibaia (SP), filial industrial em São Paulo (SP) e um centro de distribuição em Pouso Alegre. A Equaliv, fundada também em 2010, empresa irmã da Althaia do ramo de nutracêuticos e cosméticos, foi incorporada pela Althaia a partir de janeiro de 2020.