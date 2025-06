Agência Minas Gerais | Emater vai atender 112 famílias em Jaíba pelo Programa Fomento Rural

O distrito de Mocambinho, no município de Jaíba, no Norte de Minas, foi palco nesta segunda-feira (2/6) do lançamento do Programa Fomento Rural, destinado à inclusão produtiva e social de famílias em situação de vulnerabilidade no campo.

O evento reuniu agricultores, lideranças locais e da Emater-MG, marcando o início oficial da execução do programa no município. Ao todo, 112 famílias rurais de Jaíba serão beneficiadas com recursos para o desenvolvimento de projetos produtivos.

O programa é uma iniciativa do Governo Federal, em parceria com o Governo de Minas, e prevê a transferência direta de recursos financeiros não reembolsáveis, no valor de R$ 4,6 mil por unidade familiar beneficiada. Os recursos são utilizados na implantação de pequenos projetos produtivos, como hortas, criação de animais, produção de polpas, artesanato, entre outros empreendimentos voltados à geração de renda e segurança alimentar.

A participação do Governo de Minas Gerais ocorre por meio da atuação da Emater-MG, responsável por prestar assistência às famílias contempladas. O trabalho da empresa inclui a identificação e mobilização das famílias, a elaboração dos projetos produtivos e o acompanhamento da execução das atividades em cada unidade familiar.

Com a adesão de Minas Gerais ao programa, 800 famílias serão atendidas em 2025 na região Norte e vales do Mucuri e Jequitinhonha, com investimento de R$ 3,68 milhões em recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e assistência da Emater-MG. Jaíba será o município com o maior número de beneficiados, recebendo um montante de R$ 515,2 mil.

“Estamos muito felizes em conseguir contemplar essas 112 famílias no Jaíba e ao todo 800 famílias de Minas Gerais, nesta parceria da Emater de Minas com o Governo Federal. É um projeto muito interessante que leva o desenvolvimento, melhoria de renda e qualidade de vida para as famílias contempladas”, afirmou o presidente da Emater-MG, Otávio Maia.

O Programa Fomento Rural é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), residentes na zona rural e com renda mensal per capita de até R$ 218,00. Em geral, o público-alvo inclui agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e extrativistas. O recebimento do benefício não interfere em outros auxílios sociais, como o Bolsa Família.

Segundo a coordenadora estadual da Emater-MG, Fabrícia Ferraz, o programa tem grande impacto no fortalecimento da agricultura familiar e na superação da pobreza no campo. “Essa articulação entre o apoio técnico e o repasse direto de recursos permite que as famílias possam estruturar ou ampliar suas atividades produtivas, diversificar a renda e melhorar sua segurança alimentar e nutricional. É uma política pública transformadora para o meio rural”, afirma.