Zoológico Municipal de Sorocaba oferece visitas monitoradas especiais com a temática das queimadas no mês de junho – Agência de Notícias

O Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, como forma de sensibilizar o público quanto à necessidade da mudança de comportamento individual e coletiva relacionada às queimadas ocorridas pela ação humana, vai realizar, neste mês de junho, visitas monitoradas especiais e gratuitas, com essa temática, a alunos de escolas públicas e particulares, além de instituições e grupos organizados.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a atividade de Educação Ambiental faz parte da Campanha de Prevenção e Combate às Queimadas 2025 e, além de enfatizar as informações sobre os animais que mais sofrem com as queimadas ocasionadas pelo ser humano, também terá como objetivo abordar as cinco funções básicas dos zoológicos modernos: lazer, pesquisa, conservação, bem-estar animal e educação ambiental.

A programação educativa será realizada de terça a sexta-feira, sendo às terças e quartas-feiras, das 14h às 16h, e às quintas e sextas-feiras, das 9h30 às 11h30. As visitas serão oferecidas mediante agendamento prévio pelo e-mail: [email protected] e a confirmação ocorrerá mediante disponibilidade de vagas para a data pretendida.

Durante a visita guiada, o grupo será acompanhado por monitores da equipe de Educação Ambiental do Zoo de Sorocaba, que farão a abordagem contemplando diferentes animais, como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a coruja-buraqueira, o tatu, a onça-parda, além de parte dos animais do serpentário, já que são os mais vulneráveis aos danos ocasionados pelas queimadas.

Para as visitas monitoradas, podem participar grupos de escolas e outras instituições, com pessoas a partir de 6 anos de idade (1º ano do Ensino Fundamental). A visita atende o máximo de 50 participantes por data (sem contar os responsáveis pelo grupo). Já grupos maiores necessitarão ser divididos para serem atendidos em dias diferentes.

O Parque Zoológico Municipal está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, e é aberto de terça a domingo, das 9h às 17h, sendo que a bilheteria funciona até às 16h.