Zona Oeste recebe esta semana o Trabalha Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, já podem se inscrever para participar gratuitamente do projeto “Somando Atletismo”, no Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacelli”, localizado na Vila Gabriel. As vagas são limitadas. Realizado pela Associação Horizontes, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), […]