“Sextou com Vacina” imuniza mais de 600 pessoas em sua última edição – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Saúde de Ubatuba comemora o saldo positivo do “Sextou com Vacina”, que aconteceu na última sexta-feira, 30: 604 doses foram aplicadas no total, contemplando as UBS Maranduba, Perequê-Açu, Cícero Gomes, Ipiranguinha, Perequê-Mirim e Estufa I.

Nesta edição, foram aplicadas 288 vacinas a mais do que no último sextou, que aconteceu em abril. Confira como ficou a vacinação por unidade:

Cícero Gomes – 135 doses

Ipiranguinha – 226 doses

Perequê-Mirim – 57 doses

Maranduba – 29 doses

Estufa I – 85 doses

Perequê-Açu – 72 doses

A ação tem como objetivo ampliar o acesso à vacinação, com horário estendido nas unidades participantes, que funciona das 8h às 21h e acontece sempre na última sexta-feira de cada mês. A pasta reforça, ainda, a importância da adesão, principalmente à vacina contra a gripe, que está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

“As vacinas de rotina seguem disponíveis nas salas de vacinação de todas as unidades de saúde do município. A orientação é que a população consulte previamente os horários de funcionamento e comparecer à unidade levando a carteirinha de vacinação e documento com foto”, relembrou a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Alyne Ambrogi.