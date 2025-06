Sete Quedas investe em pavimentação e também é destaque ao atingir 98% de cobertura de saneamento

Com ações voltadas a garantir melhoria da infraestrutura nos municípios de Mato Grosso do Sul, por meio do programa MS Ativo Municipalismo, o Governo do Estado mantém agenda de reuniões com prefeitos e representantes das cidades.

Nesta segunda-feira (2), o governador Eduardo Riedel recebeu o prefeito de Sete Quedas, Erlon Daneluz, juntamente com a equipe administrativa, vereadores e também deputados estaduais e federais.

“É um novo ciclo nos municípios, por isso a gente reúne, para fazer um balanço, discutir as prioridades e estabelecer metas. Parabenizo Sete Quedas, em relação a maneira que conduz as ações, com maturidade e responsabilidade”, disse Riedel.

Obras importantes, que já estão em andamento no município, vão garantir que o saneamento básico chegue a 98% da população, universalizando a cobertura de esgoto em Sete Quedas. E em parceria com o Governo do Estado, o município vai realizar duas obras que vão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

“Os projetos contemplados, de pavimentação asfáltica, são da Avenida Iporã, que vai ligar uma obra de habitação até o aeroporto municipal e também a Avenida Concórdia, que uma via importante, onde fica localizado o Detran, escola estudual e liga a essa outra obra”, explicou o prefeito Daneluz.

O MS Ativo Municipalismo é o programa do Governo do Estado que apresenta um novo conceito de cooperação com os municípios, e visa instituir um novo modelo de gestão pública orientada a resultados, baseada em dados e metas a serem atingidas de modo a garantir entregas melhores para a população. Com isso, o Governo e as prefeituras participam ativamente da construção de políticas personalizadas, que atendam as demandas locais e específicas de cada município.

“É extremamente importante ter um governador, um Governo, com uma equipe altamente capacitada que escuta os municípios, a base. É uma administração que escuta os estudos, as necessidades e as demandas que são trazidas pelas prefeituras. Esse governo municipalista é a grande marca do projeto criado e executado pelo Riedel”, disse o prefeito de Sete Quedas.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende